Vuelta 2018 | maxi caduta in gruppo | i dettagli

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (1 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, sabato 1 settembre, è in programma l’ottava tappa della Vuelta a España 2018, da Linares ad Almadén, per un totale di 195,1 km. Il percorso prevede una sola scalata, l’Alto de Españares, lunga ben 10,3 km ma piuttosto agevole, considerata la una pendenza media del 3,4% (terza categoria). Terminata l’insidia planimetrica al km 82, il resto del tracciato si presenta relativamente pianeggiante, ad eccezione degli ultimi ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : settima tappa - sette uomini in fuga con Conci e Ravasi - il gruppo controlla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2018, 185 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón. Oggi ci sarà un’altra occasione per i velocisti, anche se il finale mosso potrebbe regalare dei colpi di scena. Il profilo altimetrico non presenta infatti particolari difficoltà nel corso della frazione, ma a 17 km dal traguardo i corridori dovranno affrontare la breve salita dell’Alto de Ceal (4,5 Km al 5.4%). Qui ...

CLASSIFICA Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : le ambizioni del leader francese (7^ tappa - oggi) : CLASSIFICA VUELTA 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Molard resta leader e la 7^ tappa in programma oggi non dovrebbe riservare scossoni (31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:12:00 GMT)

Vuelta 2018 - Percorso e favoriti della settima tappa : Sagan tra Valverde e Kwiatkowski? : Oggi la sfida tra Valverde e Kwiatkowski alla Vuelta di Spagna? Un leggero arrivo in salita regalerà spettacolo nella settima tappa Ancora una tappa pianeggiante per i ciclisti alla Vuelta di Spagna ...

Vuelta 2018 – Percorso e favoriti della settima tappa : Sagan tra Valverde e Kwiatkowski? : Oggi la sfida tra Valverde e Kwiatkowski alla Vuelta di Spagna? Un leggero arrivo in salita regalerà spettacolo nella settima tappa Ancora una tappa pianeggiante per i ciclisti alla Vuelta di Spagna 2018. Dopo la vittoria di ieri di Bouhanni, adesso però la sfida potrebbe essere tutta tra Valverde e Kwiatkowski dato l’arrivo in salita di oggi. 185,7 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón, durante i quali i ciclisti dovranno affrontare ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : settima tappa - Elia Viviani vuole tornare subito al successo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Vuelta a España 2018, 185 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón. Oggi ci sarà un’altra occasione per i velocisti, anche se il finale mosso potrebbe regalare dei colpi di scena. Il profilo altimetrico non presenta infatti particolari difficoltà nel corso della frazione, ma a 17 km dal traguardo i corridori dovranno affrontare la breve salita dell’Alto de Ceal (4,5 Km al 5.4%). Qui ...

Vuelta a España 2018 - settima tappa : Puerto-Lumbreras-Pozo Alcón. Frazione mossa - volata non scontata : settima tappa per la Vuelta a España 2018, da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcòn, per un totale di 185,7 km. Frazione mossa, senza alcun metro di pianura, i velocisti dovranno sprecare molte energie per rimanere in gruppo e tentare la volata finale. Andiamo ad analizzare dettagliatamente il percorso e i favoriti. Percorso Frazione nervosa, come detto precedentemente, caratterizzata da continui saliscendi. Il primo dei due Gran Premi della Montagna di ...

Classifica Vuelta 2018/ Maglia rossa e altre graduatorie : Molard leader (7^ tappa - oggi) : Classifica Vuelta 2018, Maglia rossa e altre graduatorie: Molard resta leader e la 7^ tappa in programma oggi non dovrebbe riservare scossoni (31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (venerdì 31 agosto) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (venerdì 31 agosto) si svolgerà la settima tappa della Vuelta a España 2018, 185 km da Puerto-Lumbreras a Pozo Alcón. La frazione odierna sarà un’altra occasione per i velocisti, anche se nel finale c’è spazio per dei colpi di mano. A 17 km dal traguardo i corridori dovranno infatti affrontare l’Alto de Ceal (4,5 Km al 5.4%), in cui qualcuno potrebbe tentare un attacco. Gli ultimi chilometri sono tutti in leggera salita e quindi sarà una ...

Vuelta 2018/ Streaming video e diretta tv : vincitore - percorso e orario 7^ tappa Puerto Lumbreras-Pozo Alcon : diretta Vuelta 2018 Streaming video e tv 7^ tappa Puerto Lumbreras-Pozo Alcon, 185,7 km: vincitore, percorso e orario; frazione pianeggiante, ma nel finale... (oggi venerdì 31 agosto)(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 03:00:00 GMT)

Vuelta a España 2018 - Nacer Bouhanni : “Quella di oggi era un’occasione da non lasciarsi sfuggire” : A quattro anni di distanza, Nacer Bouhanni torna ad alzare le braccia sul traguardo di una tappa di un Grande Giro. Il francese della Cofidis si impone nell’arrivo in volata della sesta frazione della Vuelta a España 2018, lasciandosi alle spalle quanto accaduto ieri, con conseguente multa da parte della giuria per “spinte contro un veicolo” e “comportamento tra un corridore e un direttore sportivo che danneggia ...

Vuelta a España 2018 - l’ingranaggio della Quick-Step Floors si inceppa ed Elia Viviani manca il bis : Oggi Elia Viviani non ha vinto in volata alla Vuelta a España 2018. Paradossalmente è questa la notizia del giorno, visto che il campione italiano era considerato da tutti come il favorito assoluto e per come si era messa la tappa sembrava tutto apparecchiato per il suo bis. Invece qualcosa questa volta è andato storto e ad esultare sul traguardo di San Javier Mar Menor è a sorpresa Nacer Bouhanni, che torna alla vittoria in un grande giro dopo ...

Vuelta 2018 : vince in volata Bouhanni - Molard resta maglia rossa : Nacher Bouhanni, protagonista nelle ultime ore di una polemica extra-ciclista successiva alla decisione della corsa di penalizzarlo dopo le offese lanciate verso il suo direttore sportivo, 20 secondi ...

Vuelta 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 6 : Vince in volata Bouhanni, che ha la meglio su Van Poppel e Viviani. Finale thriller: tra forature e ventagli, perdono terreno in classifica Kelderman e Pinot, che lasciano per strada 1'44''