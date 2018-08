Vorrei tornare da mia moglie

vanityfair

: RT @avtoportret: Mi viene da ridere misto vorrei strapparmi i capelli se penso alla me ingenua di qualche mese fa convinta che sarebbe rius… - azzvrra : RT @avtoportret: Mi viene da ridere misto vorrei strapparmi i capelli se penso alla me ingenua di qualche mese fa convinta che sarebbe rius… - demiissmile : RT @laprof19: Vorrei poter tornare indietro nel tempo a quando giocavo con le barbie in camera mia. Nessuno dice mai che si deve crescere t… - Ajeda004 : RT @avtoportret: Mi viene da ridere misto vorrei strapparmi i capelli se penso alla me ingenua di qualche mese fa convinta che sarebbe rius… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Caro Massimo, Un anno fa ho lasciato miaper un’altra donna con cui ora vivo. Ero sposato da 12 anni, abbiamo due figli che adesso stanno con la madre: li vedo durante le vacanze e per qualche fine settimana. Dopo l’entusiasmo iniziale per la mia nuova vita, mi sono accorto che la mia compagna non è esattamente la donna che credevo. L’ho scoperta egoista, indifferente verso i miei figli e, credo, anche gelosa di loro. Mi sono ritrovato a pensare a mia, al suo buon carattere, alla sua dedizione ai bambini. Poi da quando ho scoperto che ha iniziato a frequentare un altro uomo non riesco a darmi pace. Sono geloso, depresso, eindietro. Mi sento un idiota, intrappolato nella mia vita. Spero in un tuo consiglio,capire che cosa devo fare. Roberto Non si puòindietro», ammonisce una delle mie canzoni italiane preferite (L’alba di Jovanotti). ...