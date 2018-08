Volley – Il 12 settembre la presentazione della Banca Valsabbina Millenium A1

sportfair

: Con @ArrivaItalia, mobility partner #VolleyMondiali18, avete la possibilità di acquistare pacchetti bus più partita… - Federvolley : Con @ArrivaItalia, mobility partner #VolleyMondiali18, avete la possibilità di acquistare pacchetti bus più partita… - barivolley2018 : #barivolley2018 #volleyballwchs #volleymondiali18 Mercoledì 5 setembre alle ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo… - MilanoEtnoTv : Volley Insieme: il tour riparte il 9 settembre, grande festa a Roma prima di Italia-Giappone -… -

(Di venerdì 31 agosto 2018)A1 presentata in Loggia il 12. Come preziosa consuetudine le Leonesse saranno ricevute a Palazzo Loggia dal sindaco Emilio Del Bono alle 17:00 per il salutocittà Una tradizione cresciuta nel tempo con lo scalare delle categorie, dalla B2 alla A1. Ed un saluto istituzionale che ha sempre portato fortuna. Mercoledì 12, ore 17, le Leonesse bianconere e lo staff tecnico, pronte ad affrontare il primo campionato di A1, saranno ricevute a Palazzo Loggia (Sala Giudici), sede dell’amministrazione comunale di Brescia. Interverranno all’evento Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, Fabrizio Benzoni, consigliere comunale con delega alle manifestazioni sportive, Tonino Fornari, direttore, Tiziana Gaglione, presidente Fipav comitato territoriale di Brescia e delegato Coni per la ...