Allarme Violenze sessuali in Italia : sono cinque i casi negli ultimi giorni : In questi ultimi giorni dell'estate 2018 si stanno moltiplicando le denunce di violenze sessuali (o tentate tali) in varie città Italiane. I casi dell'ultimo periodo sono cinque e, di questi, ben due sono avvenuti nella conosciuta ed affollatissima Rimini, uno a Jesolo, uno a Como ed uno a Parma. Gli ultimi casi di violenza in Italia In un caso di violenza sessuale avvenuto a Rimini sarebbero implicati anche due allievi poliziotti e la vittima ...

Violenze sessuali su 30enne : arrestato "principe del Boario"/ Ultime notizie Roma - terrore nel campo abusivo : Violenze sessuali su 30enne: arrestato "principe del Boario". L'uomo, un cittadino iraniano 46enne, incuteva terrore nel campo abusivo con i suoi modi prepotenti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:50:00 GMT)

"Il fatto non sussiste". Chiesta l'archiviazione dall'accusa di Violenze sessuali per Fausto Brizzi : La Procura di Roma ha chiestol'archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Per i pm "il fatto non sussiste". Brizzi era stato iscritto nel registro degli indagati nello scorso mese di aprile.Brizzi era indagato per violenza sessuale a seguito delle denunce presentate da tre giovani donne. Secondo le tre donne, Brizzi le avrebbe invitate nel suo loft per un provino e le ...