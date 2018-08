Villa Adriana | il luogo dove l’imperatore celebrò il suo amore per il giovane Antinoo

'E dimmi che non vuoi morire : il mito di Niobe' fino al 23 settembre la mostra a Villa Adriana : Si apre il 6 luglio con la mostra 'E dimmi che non vuoi morire : il mito di Niobe' la prima stagione espositiva dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este nelle vesti di nuovo organismo autonomo del ...

Da Villa Adriana a Villa d’Este Tivoli - nuova fabbrica delle arti chiama il mondo per notti di festival e giornate di gusto : A pochi chilometri da Roma, teatro di culture millenarie, si cela e si svela un altro teatro straordinario perché l'unico al mondo che abbraccia in se due palcoscenici patrimonio dell'Unesco, Villa Adriana e Villa d'Este: stiamo parlando di Tivoli, sito d'arte, terme e buongusto a mezz'ora d'auto dalla Capitale, che torna a ospitare per la quarta edizione del "Tivoli chiama - Il festival delle arti", rassegna culturale nata per la ...