VIDEO Kyrgios | US Open 2018 | l’arbitro Lahyani scende a rincuorare l’australiano E la

oasport

: VIDEO incredibile agli US Open 2018: #Kyrgios è in crisi, l'arbitro scende a consolarlo...e vince! - OA_Sport : VIDEO incredibile agli US Open 2018: #Kyrgios è in crisi, l'arbitro scende a consolarlo...e vince! - livetennisit : Us Open: L’arbitro rincuora Kyrgios. Possibile sanzione? (VIDEO) - sportface2016 : #Lahyani scende dalla sedia per dare consigli a #Kyrgios nel secondo turno degli #USOpen -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Ha destato scalpore quanto accaduto nel match del secondo turno degli UStra l’australiano Nicked il francese Pierre-Hughes Herbert, vinto dall’oceanico per 4-6, 7-6, 6-3, 6-0. Il 23enne aussie, tuttavia, si trovava sotto nel punteggio per 6-4, 3-0. A quel punto l’arbitro Mohamedè sceso dalla sedia per andare acon delle parole che hanno fatto il giro del mondo: “Voglio aiutarti. Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so”. Un’atteggiamento che la USTA si è subito affrettata a giustificare, pur arrampicandosi sugli specchi e suscitando non poche polemiche (clicca qui per saperne di più). ILDELL’EPISODIO:IN CAMPO A CONSOLARECLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS Clicca qui per mettere “Mi ...