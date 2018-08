Vestire bene Le regole di Jeff Goldblum

gqitalia

(Di venerdì 31 agosto 2018) Non è vero che con il passare degli anni lo stile si perde. Anzi, a volte è una svolta che arriva all’improvviso., ad esempio, è stato uno dei golden boy degli Ottanta e Novanta ma all’epoca non aveva nemmeno lontanamente lo stile che ha oggi, a sessantacinque anni. Prima seguiva le mode, ora ha trovato la sua ‘formula’, quello che gli piace. Ed è uno stile che lo riflette perfettamente: un po’ da jazzista e un po’ rock, istrionico e divertente nel senso migliore del termine (figo e insieme estroverso, fantasioso). All’inizio, invece, il suo armadio pullulava di giacche e camicie oversize nelle lunghezze, che sembravano assecondare la sua statura ma in realtà non ne facevano un punto di forza. Questo è l’anno della pubblicazione del suo primo album da musicista, per quanto la musica sia stata il suo primo amore, prima del ...