Verona | sequestrata dall' amante in un cassone della frutta Dieci anni di violenze e abusi

Verona - SEQUESTRATA DALL'AMANTE IN UN CASSONE DELLA FRUTTA/ Esposta al caldo e al maltempo per 14 giorni : Sommacampagna, sequestra l'amante e la rinchiude in un CASSONE DELLA FRUTTA dopo una lite: arrestato imprenditore. Le ultime notizie: denunciato in passato per violenza su minorenne(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:58:00 GMT)