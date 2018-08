Verona | segregata per due settimane in un cassone per mele dall' amante e datore di lavoro

Blastingnews

: Verona, donna segregata per due settimane in un cassone per le mele: arrestato un imprenditore - fattoquotidiano : Verona, donna segregata per due settimane in un cassone per le mele: arrestato un imprenditore - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Verona, donna segregata per 14 giorni in un cassone delle mele #Sommacampagna - cellofantonio : RT @AlessiaFragassi: Ciò che @matteosalvinimi oggi non tuitterà. A Verona una donna polacca è stata segregata per due settimane, rinchiusa… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Per fortuna le sue grida hanno richiamato l'attenzione di operai aled è stata salvata. E' finita dopo due terribili, la segregazione di una donna 44enne di origine polacca: il suodil'aveva rinchiusa in undisotto il sole cocente e a temperature proibitive nelle campagne veronesi, in localita' Sommacampagna. Un incubo che avrebbe potuto finire male se la donna non fosse stata liberataa sua prigionia angusta in condizioni precarie, ma viva. Il suo aguzzino, un imprenditore agricolo 53enne originario di Bolzano, residente in provincia di, è stato arrestato. Un suo collaboratore, un polacco 32enne, è stato denunciato dai carabinieri in quanto complice: ha aiutato l'uomo a imprigionare la vittima VIDEOe ha condiviso il segreto. Rinchiusa in una cassa dopo una violenta lite La 44enne di Varsavia da anni veniva in ...