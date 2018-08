Venezuela | emergenza profughi | vertice a Quito Ultime notizie | crisi coinvolge tutto Sud

Venezuela - l’emergenza profughi colpisce tutto il Sud America. In programma vertice a Quito per gestire la crisi : In America Latina per far fronte alla crisi dei migranti in fuga dal Venezuela si moltiplicano iniziative nazionali e regionali: Colombia e Perù al termine di una riunione a Bogotà, hanno annunciato di aver stipulato un accordo per scambiarsi informazioni sulle centinaia di Venezuelani che accolgono, al fine di evitare che i migranti ricevano assistenza in più di un Paese “limitando le possibilità per altri”. È il primo passo ...