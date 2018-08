Venezia 75 | Lady Gaga al Lido sotto la pioggia | niente selfie per i fan |VIDEO

FESTIVAL DI Venezia 2018/ Video - Bradley Cooper e Lady Gaga incantano : look da pin-up per lei : Mostra del cinema di VENEZIA 2018, programma terza giornata 31 agosto: è il giorno di The ballad of Buster Scruggs dei fratelli Coen e di A star is born di Bradley Cooper.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:25:00 GMT)

Lady Gaga a Venezia in versione diva d’altri tempi : Già l’arrivo di ieri in lancia al Lido di Venezia Lady Gaga, da vera stella del cinema con stiletto, capelli biondissimi alla Marilyn, raccolto in stile rètro con torchon posteriori e rolls anteriori da pin-up, nonché rosa tra le mani e miriadi di baci da dispensare aveva infiammato i fan. La star è al fianco di Bradley Cooper co-protagonista del primo film da regista dell’attore «A Star is Born», il remake di un classico, interpreta in un certo ...

Lady Gaga manda in estasi Venezia : Non poteva non fare un'entrata in grande stile alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Lady Gaga è arrivata in laguna per promuovere il prossimo film "A Star Is Born", che la vede protagonista da attrice. La sua presenza ha mandato in estasi i fotografi: la popstar, infatti, ha fatto il suo debutto su un'elegantissima barca, indossando un bustino anni '80 abbinato ad un'acconciatura dal sapore vintage e tenendo un fiore ...

Venezia 2018 : Lady Gaga e Bradley Cooper in A Star is Born : La notizia aveva fatto subito il giro del mondo, lo scorso luglio. Lady Gaga e Bradley Cooper portano il loro A Star Is Born al Festival di Venezia 2018 . La premiere mondiale del film sarà al Lido, ...

Festival di Venezia 2018 - è il giorno di Emma Stone. Al Lido arriva anche Lady Gaga in tacchi a spillo e tubino retrò : Se l’apertura della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stata all’insegna delle interpretazioni maschili forti, in questa seconda giornata sono le donne a conquistarsi la scena. Non solo sul grande schermo, dove sono state proiettati Roma e The Favourite, due film molto attesi che hanno come protagonisti dei personaggi femminili agli antipodi tra loro, ma soprattutto sul red carpet. Tutti gli sguardi ...

Venezia 75 : sfilata di vip in Laguna da Lady Gaga a Emma Stone e Natalie Portman : Da Lady Gaga a Ryan Gosling, da Emma Stone a James Franco, molti sono i vip che sbarcheranno al Lido per presentare le loro pellicole alla Mostra del Cinema Internazionale di Venezia, che si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Non saranno presenti solamente attori e registi tra i film protagonisti ma anche i giudici Guillermo del Toro, a Naomi Watts e Christoph Waltz. Come se non bastasse, ci saranno anche i vincitori Salma Hayek, Vanessa ...

Venezia 2018 : da Ryan Gosling a Lady Gaga - le star che saranno al Festival : Nei giorni successivi spazio a Gipi che presenterà nella sezione Sconfini il suo film Il ragazzo più felice del mondo , a Saverio Costanzo che ha adattato per il piccolo schermo il romanzo L'amica ...