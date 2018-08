VENEZIA 75 - Al Lido il cinema Made in Sardegna

VENEZIA 75 - Lady Gaga al Lido sotto la pioggia : niente selfie per i fan |VIDEO : Attesa da decine di fan assiepati per lei dall’alba per assicurarsi un selfie, la regina del pop internazionale ha lanciato...

LADY GAGA ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA/La pop star sbarca al lido per presentare il film 'A star is born' : Arrivo da vera diva per LADY GAGA ALLA MOSTRA del CINEMA di VENEZIA: la pop star presenterà oggi 31 agosto il film fuori concorso intitolato 'A star is born'.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 08:56:00 GMT)

Festival di VENEZIA 2018 - è il giorno di Emma Stone. Al Lido arriva anche Lady Gaga in tacchi a spillo e tubino retrò : Se l’apertura della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stata all’insegna delle interpretazioni maschili forti, in questa seconda giornata sono le donne a conquistarsi la scena. Non solo sul grande schermo, dove sono state proiettati Roma e The Favourite, due film molto attesi che hanno come protagonisti dei personaggi femminili agli antipodi tra loro, ma soprattutto sul red carpet. Tutti gli sguardi ...

Georgina Rodriguez diva al Lido per il Festival di VENEZIA : nude look e curve mozzafiato - FOTO - : Georgina è la ragazza del momento, forse una delle più invidiate al mondo. Brilla di luce riflessa, sì, ma appare decisa a crearsi un'immagine di successo indipendente da quella del suo famoso boy. E'...

FOTO | VENEZIA 75 - Elisa Isoardi (bellissima) e Matteo Salvini al lido : La conduttrice e il vicepremier hanno partecipato alla cena di inaugurazione della kermesse cinematografica

Festival di VENEZIA 2018 - Ryan Gosling arriva al Lido : il suo First Man apre la Mostra del Cinema : Per una strana coincidenza, Ryan Gosling è stato il primo divo di Hollywood a mettere piede al Lido di Venezia: proprio come il suo Neil Armstrong è stato il “First Man” sulla Luna. La pellicola di Damien Chazelle che lo vede protagonista ha dato infatti il via alla 75esima Internazionale d’Arte Cinematografica (29 agosto – 8 settembre 2018) di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La Universal Pictures ha scelto infatti il Lido per ...

Mostra del Cinema di VENEZIA - 75 anni di bellezza al Lido : Anna Magnani, Sophia Loren, Claudia Cardinale, ma anche Liz Taylor e Linda Christian: sorrisi in bianco e nero dall’album dei ricordi, spontanei o più costruiti, tra photocall e party esclusivi nei palazzi più eleganti e famosi di Venezia. La Mostra del Cinema, che quest’anno festeggia la 75esima edizione, (in programma dal 29 agosto all’8 settembre), è sempre stata anche un concentrato di glamour grazie alle donne che non ...

VENEZIA 75 : gli attori più attesi al Lido : La 75esima Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre, è pronta a presentare i suoi film, molti dei quali vantano personaggi maschili destinati a lasciare il segno. Questo anche grazie ai loro interpreti, tra i più talentuosi e amati del grande schermo. Gli attori più attesi al Lido? Eccoli. Michele Riondino Per il secondo anno di fila si è scelto di avere un uomo come maestro di cerimonie. Quest’anno ...

Isola Edipo Re 2018 - fino al 9 settembre al Lido di VENEZIA : La rassegna, con il patrocinio del Comune di Venezia e della Regione Veneto, è promossa da Impresa a Rete: una delle più vecchie cooperative sociali italiane, gestore della Rete dell'Economia Sociale ...

VENEZIA 75 : le attrici più attese al Lido : È partito ufficialmente il countdown per la 75esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre. Il programma è piuttosto ricco di film destinati a catturare l’attenzione, che porteranno anche diverse star al Lido. Queste, per esempio, sono le attrici internazionali e italiane più attese. Naomi Watts La giuria della Mostra del cinema di Venezia 2018 ...

VENEZIA 75 : una mostra al Lido celebra il festival di cinema più antico al mondo : ... filmati, documenti e materiali per lo più inediti sull'intera storia della mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia , che è il più antico festival di cinema al mondo, nato nel 1932 al ...

Lido di VENEZIA. Incidente nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto morti due pescatori : Drammatico Incidente in laguna. Un’imbarcazione e una barca di pescatori si sono scontrati. Il bilancio è di due morti e

VENEZIA : ritrovato corpo in mare nei pressi bocca di Porto del Lido : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Nella mattinata di oggi, a seguito di una segnalazione di un diportista in navigazione nei pressi dell’imboccatura di Porto di Lido lato nord, è stato ritrovato un corpo di una persona, in galleggiamento nello specchio acqueo antistante Punta Sabbioni. Sul posto sono p

Festival di VENEZIA 2018/ I film attesi al Lido da Suspiria ai ritorni di Cuaron e De Palma : Festival di Venezia 2018, i film che potremmo vedere al Lido: da Suspiria di Luca Guadagnino alle nuove opere di Dolan, Lanthimos, Cuaron e De Palma. CARMINE MASSIMO BALSAMO(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:11:00 GMT)NO I MONDIALI NO!/ L'amicizia tra avversari mostrata da Alberto Sordi e David Niven, di G. ForestiIl sacrificio del cervo sacro/ L'incrocio tra realtà e immaginazione nel film di Lanthimos, di R. Bernocchi