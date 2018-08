Usa | un sito dell' Fbi eviterà interferenze estere nelle elezioni

Usa - Fbi vara sito contro cyber attacchi : 9.08 L'Fbi annuncia un nuovo sito web per condividere informazioni con l'obiettivo di contrastare le interferenze straniere nelle elezioni. Il sito è stato creato per "educare il pubblico sulle minacce delle campagne di disinformazione, dai cyber attacchi e dall'impatto delle influenze estere sulla società", spiega il bureau. Il sito è stato disegnato dalla task force sulle influenze straniere,istituita dal direttore dell'Fbi Christopher Wray ...

Ripulito sito archeologio in via Anfuso. RagUsa in Movimento : Positiva l'azione della Soprintendenza' : ... inviterei la Soprintendenza di Ragusa, oltre a ringraziarla per avere proceduto intanto a rendere più pulita un'area che meritava tutta l'attenzione di questo mondo, a trovare le soluzione per ...

Scaricare una foto da un sito e Usarla senza l'ok dell'autore può essere rischioso : La messa in rete su un sito Internet di una fotografia, liberamente accessibile su un altro sito Internet con l'autorizzazione dell'autore, necessita di una nuova autorizzazione da parte di tale autore. Lo ha deciso la Corte di Giustizia europea con una sentenza relativa al caso sollevato dalla Corte federale di Giustizia tedesca, che aveva chiesto alla prima di esprimersi su una determinata interpretazione del diritto ...

Palermo - incendio in deposito legno : a caUsarlo forse un fulmine : Palermo, incendio in deposito legno: a causarlo forse un fulmine Il rogo sarebbe stato provocato da un fulmine che, mentre nella zona c’era un violento temporale, si è abbattuto su un albero. Poi le fiamme si sarebbero propagate alle pedane in legno e ai camion parcheggiati. Alta colonna di fumo nero. Pompieri al ...

Assessorato Patrimonio - sarà riacquisito immobile dato ad associazione ma Usato per sede P : Assessorato Patrimonio, sarà riacquisito immobile dato ad associazione ma usato per sede Pd Roma, 13 luglio 2018 – Il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla riacquisizione dell’immobile comunale in via Vaiano 3-5, concesso al Circolo Culturale Palmiro Togliatti ma che è risultato essere utilizzato come sede dal Circolo del Partito Democratico della Magliana. La concessione ...