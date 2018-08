USA - in calo l'attività manifatturiera nell'area di Chicago : In calo l'attività manifatturiera nell'area di Chicago . Nel mese di agosto, l'indice PMI Chicago si è attestato a 63,6 punti dai 65,5 punti del mese precedente. Il dato, tuttavia, supera le attese ...

Wall Street chiude in calo - si temono nuovi dazi USA contro Cina : New York, 30 ago. , askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in calo per la prima volta dopo quattro sedute di fila in rialzo e non lontano dai minimi intraday. Gli indici avevano iniziato gli ...

Petrolio : calo maggiore del previsto per gli stock USA - WTI a 69$ : Petrolio Usa che si conferma positivo dopo l'aggiornamento settimanale sull'andamento degli stock di Petrolio. Secondo i numeri diffusi dall'EIA, Energy Information Administration,, nella settimana al ...

Aeroporto di Comiso - nulla di fatto per il futuro dello scalo ragUSAno : Teleborsa, - La So.A.Co , società di gestione dell' Aeroporto di Comiso , ha fatto dietrofront, rinunciando ad affidare a terzi la gestione temporanea dello scalo ragusano. Di conseguenza, non ci sarà ...

Mercato auto : crescono i prezzi delle vetture nuove - per l'USAto quotazioni in calo : Un'indagine condotta dall'Osservatorio autopromotec fotografa le nuove dinamiche del Mercato auto: le auto nuove costano l'1...

Calo moderato per i futures USA : Teleborsa, - I futures sui principali indici statunitensi si mostrano negativi. Ieri 21 agosto la Borsa di New York aveva concluso la seduta facendo registrare moderati rialzi. Tengono banco le parole ...

Aumento dei pedaggi e investimenti in calo. Il dossier del ministero che accUSA la società : Aumenti dei pedaggi superiori a quelli dell’inflazione. investimenti inferiori a quelli programmati. Crescita delle irregolarità riscontrate nelle ispezioni. Poche sanzioni. L’ultima relazione del ministero delle Infrastrutture sulla società Autostrade, ben prima del crollo del viadotto Morandi, evidenzia un rapporto sbilanciato ai danni dello Stat...

USA - richieste sussidio disoccupazione in calo più delle attese : Teleborsa, - Diminuiscono oltre attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana all'11 agosto. I "claims" sono scesi di 2.000 unità a 212.000 dalle 214.000 mila unità ...

Eolie e LampedUSA fanno boom - Egadi - turisti in calo : Grande esodo verso l'arcipelago eoliano che in questo fine settimana registra il tutto esaurito, ed è previsto il pienone anche per i prossimi giorni fino a Ferragosto. Navi traghetto e aliscafi ...

USA : scorte greggio in calo - deluse le stime del consensus : In decelerazione le scorte di greggio negli Usa che nella settimana appena trascorsa, secondo i dati resi noti dall'EIA, sono calate di 1,4 milioni passando dai 408,7 MBG della scorsa settimana ai 407,...