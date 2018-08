USA | fiducia dei consumatori rivista al rialzo ad agosto

Wall Street : avvio in lieve rialzo - Dj +0 - 01% - - fiducia per negoziati USA -Canada : Bene anche i dati sul Pil: gli Stati Uniti hanno appena pubblicato la seconda lettura del Pil del secondo trimestre dell'anno: l'economia americana e' cresciuta del 4,2%, rispetto alle stime del 4,1%.

USA : la fiducia dei consumatori cresce più delle attese in agosto : I cittadini statunitensi si sono dimostrati più ottimisti sull'economia in agosto, sorprendendo in positivo gli analisti. L'indice sulla fiducia dei consumatori stilato ogni mese dal Conference Board, gruppo di ricerca privato, ha registrato un incremento ...