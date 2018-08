US Open – Thiem dà un dispiacere al pubblico americano | eliminato lo statunitense Fritz

Us Open – Thiem e Del Potro avanti tutta : i due top ten sbarcano ai sedicesimi di finale : Dominic Thiem vince contro Steve Johnson al secondo turno degli Us Open, all’austriaco occorrono cinque set per volare ai sedicesimi di finale: tutto più facile per Del Potro Dominic Thiem batte agli Us Open Steve Johnson, ma che fatica! All’austriaco, numero 9 della classifica Atp, servono ben 5 set e 3 ore e 38 minuti per portare a casa il match contro lo statunitense, numero 31 al mondo. Come prevedibile supera il turno ...

