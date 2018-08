US Open – Svitolina regola Wang | la tennista ucraina supera con un doppio 4-6

LIVE US Open 2018 in DIRETTA : i risultati di mercoledì 29 agosto. Camila Giorgi sotto di un set contro Venus Williams! Avanza Svitolina - ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli US Open 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a ...

Us Open : avanti Svitolina - Mertens - Azarenka e Strycova : La giocatrice ucraina, numero sette del mondo e del tabellone, ha sconfitto la tedesca Tatjana Maria , 70 del ranking Wta, col punteggio di 6-2 6-3. Altri risultati: Elise Mertens , Bel, 15, b. Vera ...

US Open – Svitolina facile al terzo turno : Maria ko in due set : Elina Svitolina manda al tappeto la tedesca Maria: l’ucraina sorride al secondo turno degli US Open Seconda sfida soddisfacente per Elina Svitolina agli US Open 2018: l’ucraina numero 7 al mondo ha mandato al tappeto la sua avversaria Maria in due set al secondo turno dell’ultimo Slam della stagione. Il match è terminato dopo un’ora e 10 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-3, Nulla da fare per la tedesca contro ...

Us Open - torneo femminile : Svitolina e Mertens rispondono presente - ma che fatica! : Us Open, la Svitolina supera il primo turno del torneo americano, non senza soffrire contro la statunitense Vickery Us Open, Elina Svitolina vola al secondo turno. Non senza fatica il primo incontro sul cemento americano della tennista ucraina, la quale ha superato la padrona di casa Vickery solo al terzo e decisivo set. Stesso discorso vale anche per la belga Mertens, la quale ha vinto anch’essa al terzo set contro Nara, approdando ...