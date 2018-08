US Open – Sloane Stephens stende Vika Azarenka | la campionessa in carica vola agli ottavi

sportfair

: US OPEN - Aiutata da una chiusura del tetto forse non necessaria, Sloane Stephens suggella un'ottima prestazione e… - Tennis_Ita : US OPEN - Aiutata da una chiusura del tetto forse non necessaria, Sloane Stephens suggella un'ottima prestazione e… - peterkama : RT @Eurosport_IT: Il ruggito di Sloane Stephens: la campionessa in carica stende Vika Azarenka! ?????? ? - Eurosport_IT : Il ruggito di Sloane Stephens: la campionessa in carica stende Vika Azarenka! ?????? ? -

(Di venerdì 31 agosto 2018)stacca il pass per glidi finale degli US: la tennista americana,insuperain 2 set Nonostante sia lainresta sempre un po’ ‘fuori’ da ogni discorso relativo alla possibilità di back to back negli US. Eppure l’americana sembra in grande forma. La tennista numero 3 al mondo, la più alta per posizione in classifica viste le eliminazioni di Halep e Wozniacki, ha superato agilmente i sedicesimi di finale superando la bielorussacon il punteggio di 6-3 / 6-4. Davanti al suo pubblico e in netta fiducia,può giocarsela con ogni avversaria.L'articolo US: lainSPORTFAIR.