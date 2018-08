US Open | Sharapova regina di notte | la Wozniacki saluta

Us Open – Sharapova al terzo turno : la russa ha gioco facile su Cirstea : Maria Sharapova non delude e porta a casa anche il secondo turno degli Us Open, la tennista russa batte in due set Sorana-Mihaela Cirstea Bastano appena due set a Maria Sharapova per superare il secondo turno degli Us Open 2018 e portarsi ai sedicesimi di finale del grande slam sul cemento. Contro Sorana-Mihaela Cirstea, romena numero 51 della classifica Wta, la russa si aggiudica primo e secondo set con i parziali di 6-2, 7-5 in ...

Us Open - buon esordio per Ostapenko. Sharapova al secondo turno : NEW YORK, STATI UNITI, - buona la prima per Jelena Ostapenko agli Us Open femminili. La tennista lettone, testa di serie numero 10, ha piegato all'esordio la tedesca Andrea Petkovic con il punteggio ...

Us Open – Tutto facile per Maria Sharapova - la vittoria contro la Schnyder vale l’accesso al secondo turno : La tennista russa supera in due set la sua avversaria e avanza al secondo turno dello slam americano, dove affronterà la romena Cirstea Bastano due set a Maria Sharapova per avanzare al secondo turno degli Us Open, quarto e ultimo slam della stagione. La russa non lascia scampo alla Schnyder, costretta ad arrendersi dopo poco meno di due ore di gioco. Parte fortissimo la numero 22 del ranking Wta, che chiude il primo set con il punteggio ...