US Open – Nadal vince e attacca | “giocare in queste condizioni non è salutare | inoltre

US Open 2018 : comincia il terzo turno. C’è la sfida in famiglia tra le Williams - in campo anche Nadal e Del Potro : Con la quinta giornata degli US Open, arrivano anche i terzi turni. Si giocheranno, in particolare, gli incontri delle parti alte dei tabelloni maschile e femminile, con la programmazione limitata a quattro campi. Per quanto riguarda le donne, sull’Arthur Ashe Stadium, la scena se la prende il derby in famiglia tra Serena e Venus Williams, inserito come primo match della sessione serale (notturna in Italia, visto che comincia alla nostra ...

US Open – Warning a Nadal - ma Rafa smaschera Pospisil : “time violation? Nessuno si è accorto che Vasek mi ha…” : Rafa Nadal chiarisce l’episodio del Warning per time violation assegnatogli dal giudice di sedia durante la sfida con Pospisil: nessuna perdita di tempo, colpa… dell’avversario Un inizio di US Open davvero ricco di polemiche ed episodi controversi. Dai tanti problemi legati al caldo, al ‘sexy Warning’ di Alizè Cornet, passando per l’infrazione di Verdasco che ha fatto infuriare Murray e infine il Warning ...

Tennis - Us Open : Nadal ok - Murray esce Muguruza ko - al 3° turno derby Williams : Prova del 9 superata anche per la estone Kaia Kanepi che, dopo la fragorosa eliminazione della numero 1 del mondo Simona Halep, ha battuto anche la svizzera Jil Teichmann per 6-4 6-3. Oggi Sul ...

Us Open : Nadal senza problemi contro Pospisil : TORINO - Rafa Nadal prosegue senza troppi problemi il proprio cammino verso la gloria, negli Us Open a New York. Il tennista spagnolo, che è anche campione in carica del torneo, ha spazzato via il ...

Us Open : fuori Seppi - Sonego e Lorenzi. Resta solo Fognini. Ok Nadal - eliminato Murray : Lorenzi è stato battuto invece 7-5 6-0 6-2 dall'argentino Guido Pella, n.66,, mentre Sonego, numero 121 Atp, ha perso per 7-5 6-3 6-3 contro il russo Karen Khachanov, n.26 al mondo e 27 del tabellone,...

Tennis - Us Open : Nadal e Delpotro solidi Muguruza ko - al 3° turno derby Williams : Un Rafael Nadal molto solido, tranquillo e centrato a puntino, ha chiuso la sessione serale della terza giornata dell'Open degli Stati Uniti superando in scioltezza, per 6-3 6-4 6-2, il canadese Vasek ...

US Open 2018 : i risultati di mercoledì 29 agosto del tabellone maschile. Avanti Nadal e Del Potro - eliminati Murray e i tre azzurri : Agli US Open 2018 all’Italia resta solo Fabio Fognini. Purtroppo questo è il verdetto della notte appena trascorsa e dei risultati che sono maturati nei match di secondo turno nella parte alta del tabellone maschile. Andreas Seppi gioca una partita eccezionale contro Denis Shapovalov e perde solamente al quinto set dopo una battaglia di quasi quattro ore. Finisce anche il cammino di Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego, sconfitti rispettivamente ...

Us Open - triste notte per gli azzurri : out Sonego - Seppi e Lorenzi - non sbaglia invece Nadal : Sonego, Seppi e Lorenzi fuori dagli Us Open, il contingente azzurro si riduce dopo una notte avara di soddisfazioni per i nostri colori Sonego, Seppi e Lorenzi sono stati tutti eliminati al secondo turno degli Us Open. Compito davvero arduo nella notte per il nostro Lorenzo Sonego, che si trovava a dover affrontare la testa di serie numero 27 Khachanov, il quale si è imposto senza perdere neanche un set contro l’azzurro. Discorso ...

US Open 2018 : Nadal vs Federer in finale? I re non si sono mai sfidati a New York : Per i bookmakers Novak Djokovic è il favorito degli US Open 2018. Di fatto, il vincitore dell'ultimo Wimbledon è testa di serie nr. 6 a New York e, dunque, potrebbe essere protagonista di un quarto piutosto severo [VIDEO] visto che si trova dalla stessa parte del tabellone di Roger Federer. In ogni caso gli appassionati di Tennis, coloro che vivono da anni insieme ai diretti interessati la rivalita' più lunga della storia di questo sport, hanno ...

US Open – Ci prova in tante lingue - poi anche a gesti… ma non c’è verso! Nadal stremato : “datemi un ventilatore!” [VIDEO] : Troppo caldo agli US Open: Rafa Nadal chiede disperatamente un ventilatore in tutte le lingue, poi anche a gesti, ma il giudice di sedia non capisce Caldo infernale agli US Open! Condizioni complicatissime in cui giocare, particolarmente per gli uomini, su 5 set. Nonostante sia un combattente e riesca a concentrarsi quasi esclusivamente sulla partita, anche un campione come Rafa Nadal soffre le alte temperature! Un video che ritrae il ...

US Open 2018 : Rafael Nadal - Serena Williams e Murray le stelle - Camila Giorgi cerca l’impresa contro Venus Williams : Terza giornata di incontri a New York (Stati Uniti) degli US Open 2018 di tennis, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows. In programma gli incontri della parte alta dei tabelloni (maschile e femminile) e spettacolo che non mancherà di certo. Nadal, Serena Williams E Murray LE VEDETTE – Sull’Arthur Ashe la campionessa in carica Sloane Stephens (testa di serie n.3) darà il via alle danze contro l’ucraina ...

Tennis - Us Open : Federer sul velluto - Zverev perfetto. Stasera c'è Nadal : Buona la prestazione di Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo, ma senza possibilità di superare la Halep, che ha concesso appena 5 game all'australiana Samantha Stosur, vincitrice a sorpresa nel ...