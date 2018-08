US Open – Kyrgios fa i ‘capricci’ | l’arbitro Lahyani scende ad incoraggiarlo | scoppia la

Federer-Kyrgios - US Open 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Terzo turno degli US Open. Roger Federer, che a Flushing Meadows non vince da dieci anni, affronta Nick Kyrgios. Un match che promette spettacolo. Da un lato la magia dello svizzero, dall’altro l’imprevidibilità dell’australiano, capace di colpi straordinari ma anche di passaggi a vuoto terribili. In palio ci sarà un posto agli ottavi contro il vincente della sfida tra il kazako Mikhail Kukushkin e l’australiano John ...

VIDEO Kyrgios - US Open 2018 : l’arbitro Lahyani scende a rincuorare l’australiano. E la partita cambia… : Ha destato scalpore quanto accaduto nel match del secondo turno degli US Open 2018 tra l’australiano Nick Kyrgios ed il francese Pierre-Hughes Herbert, vinto dall’oceanico per 4-6, 7-6, 6-3, 6-0. Il 23enne aussie, tuttavia, si trovava sotto nel punteggio per 6-4, 3-0. A quel punto l’arbitro Mohamed Lahyani è sceso dalla sedia per andare a rincuorare Kyrgios con delle parole che hanno fatto il giro del mondo: “Voglio ...

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Federer e Djokovic avanzano - Kyrgios fa discutere - Fognini saluta New York : Giornata di secondo turno che è andata in archivio agli US Open 2018 di tennis. Nel tabellone maschile gli spunti non sono mancati e val la pena approfondirli. Djokovic E Federer OK – Missione compiuta per Novak Djokovic e Roger Federer nei match in cui sono stati impegnati sul cemento statunitense. Il serbo, opposto al n.61 del mondo Tennys Sandgren, conquista l’accesso al terzo round non senza qualche sofferenza. Il 6-1 6-3 6-7 6-2 ...

Us Open – Uragano Zverev su Mahut - sorridono anche Kyrgios e Kohlschreiber : Ottima vittoria in tre set di Zverev contro Mahut, il tedesco accede al terzo turno dello slam statunitense al pari di Kyrgios Basta poco meno di due ore ad Alexander Zverev per avere la meglio sul francese Mahut, asfaltato letteralmente dal numero 4 del mondo. Tre set tutti a senso unico, con il tedesco che non lascia scampo al suo avversario che cede con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Al prossimo turno, Zverev se la vedrà contro ...

Tennis Us Open - Kyrgios batte Herbert... con l'aiuto dell'arbitro : Il Tennista da motivare è il 23enne Nick Kyrgios, australiano numero 30 del mondo. Succede tutto al termine del terzo gioco del secondo set della sfida col francese Pierre-Hughes Herbert, 75° del ...

Us Open – Uragano Zverev su Mahut - sorride anche Kyrgios contro il francese Herbert : Ottima vittoria in tre set di Zverev contro Mahut, il tedesco accede al terzo turno dello slam statunitense al pari di Kyrgios Basta poco meno di due ore ad Alexander Zverev per avere la meglio sul francese Mahut, asfaltato letteralmente dal numero 4 del mondo. Tre set tutti a senso unico, con il tedesco che non lascia scampo al suo avversario che cede con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Soffre un tantino di più Nick Kyrgios per avere la ...

Us Open – Kyrgios e Nishikori rispettano i pronostici - successi annunciati contro Albot e Marterer : L’australiano e il giapponese non lasciano scampo ai propri rispettivi avversari, accedendo così al secondo turno dell’ultimo slam della stagione Vittoria doveva essere e vittoria è stata, Kyrgios e Nishikori si sbarazzano dei propri avversari e superano il primo turno degli Us Open 2018. L’australiano regola in quattro set Albot, mentre il tennista asiatico liquida in scioltezza il tedesco Marterer. Dopo il vantaggio ...