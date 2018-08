US Open | Djokovic avanti sui nervi Mamma che Cilic!

US Open 2018 : i risultati del tabellone maschile. Federer e Djokovic avanzano - Kyrgios fa discutere - Fognini saluta New York : Giornata di secondo turno che è andata in archivio agli US Open 2018 di tennis. Nel tabellone maschile gli spunti non sono mancati e val la pena approfondirli. Djokovic E Federer OK – Missione compiuta per Novak Djokovic e Roger Federer nei match in cui sono stati impegnati sul cemento statunitense. Il serbo, opposto al n.61 del mondo Tennys Sandgren, conquista l’accesso al terzo round non senza qualche sofferenza. Il 6-1 6-3 6-7 6-2 ...

US Open 2018 : Fabio Fognini affronta John Millman. Tornano in campo Federer e Djokovic : Sarà Fabio Fognini il protagonista azzurro della quarta giornata degli US Open. Il giovedì newyorkese è dedicato alla seconda parte del secondo turno e se in campo femminile il piatto piange dopo l’uscita di ieri di Camila Giorgi, il ligure è l’unico sopravvissuto italiano di questo lato di tabellone. Fognini se la vedrà contro John Millman, in un match ampiamente alla portata del numero 14 del seeding. L’australiano, sebbene ...

US Open – Retroscena ‘hot’ per Djokovic : “io e Fucsovics nudi nella stessa vasca da bagno - è stato… necessario!” : Novak Djokovic e Márton Fucsovics nudi nella stessa vasca agli US Open: una scelta… necessaria, faceva troppo caldo! Esordio con vittoria per Novak Djokovic agli US Open, nonostante i fan abbiano ‘tremato’ a causa delle condizioni fisiche del serbo. Durante la partita Djokovic ha sofferto di un colpo di calore, a causa delle alte temperature che hanno creato problemi a diversi giocatori (anche a Nadal a caccia di un ...

Il caldo attacca gli Us Open : Djokovic soffre - l'Italia si scioglie : Federico Gaio, numero 242 del mondo uscito dalle qualificazioni, era chiuso dal pronostico e ha ceduto in tre set al n.10 del mondo David Goffin, 6-2 6-4 7-6,, mentre Stefano Travaglia, anche lui ...

US Open 2018 : i risultati di martedì 28 agosto. Federer e Djokovic al secondo turno - solo Fognini vince della truppa italiana : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. Federer, Djokovic, ZVEREV OK – Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando ...

Cecchinato pronto per gli US Open : “farò bene anche sul cemento. Vi svelo un retroscena su Federer e Djokovic” : Marco Cecchinato carico in vista degli US Open, il tennista azzurro pronto per far bene anche sul cemento. E adesso anche i top player iniziano a ‘considerarlo’ Dopo l’exploit da sogno al Roland Garros, Marco Cecchinato non è riuscito a ripetersi a Wimbledon. Solo un incidente di percorso nella carriera del tennista siciliano, pronto a rilanciarsi agli US Open, ultimo torneo Slam della stagione. Ai microfoni della Rosea, ...

Us Open : Nadal - Federer e Djokovic si contendono il titolo : Domani al via lo Us Open , il quarto Grande Slam della stagione. Tutto pronto sui campi di Flushing Meadows, per un torneo che si preannuncia incerto ed equilibrato come non mai. Rafa Nadal, Roger ...

Tennis - Us Open - Djokovic favorito - quarto da brividi? : Matteo Berrettini, 60 del mondo, fa il suo esordio assoluto a New York affrontando lo statunitense Kudla, numero 73 Atp, con cui ha giocato due volte quest'anno con un successo a testa. Il vincente ...

Tennis - US Open 2018 : Fognini - in mezzo a Federer e Djokovic - punta alla seconda settimana. Strada complicata per gli altri azzurri : Probabilmente Fabio Fognini sperava di finire in un altra zona di tabellone, ma il sorteggio effettuato ieri a New York lo ha posto proprio in mezzo a Roger Federer e Novak Djokovic. Il ligure, testa di serie numero 14 agli ormai imminenti US Open, ha comunque come obiettivo quello di raggiungere la seconda settimana nell’ultimo Slam dell’anno e le possibilità per il nativo di Arma di Taggia ci sono tutte. Fognini farà il suo esordio ...