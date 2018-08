US Open | arbitro lo sprona | Kyrgios supera il turno ed è polemica

Polemica agli Us Open - l'arbitro sprona Kyrgios : 'Sei formidabile' : Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so», ha detto Layani a Kyrgios. «Ok, però al prossimo cambio campo fai venire il ...

