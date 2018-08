US Open 2018 | il programma e gli orari di oggi venerdì 31 agosto Come vedere le

DIRETTA / Us Open 2018 Fognini Millman (1-3) streaming video e tv : un brutto Federer si qualifica al 3^ turno : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini perde contro John Millman e saluta il torneo al secondo turno, gli italiani impegnati a New York sono già tutti fuori dal torneo(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:50:00 GMT)

Calcio - playoff Europa League 2018-2019 : COpenhagen-Atalanta (4-3 d.c.r.) - amara eliminazione per la compagine bergamasca : amara uscita di scena per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel playoff di Europa League 2018-2019. I bergamaschi sono stati eliminati dai danesi del Copenhagen ai calci di rigore (4-3), dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Tante occasioni sciupate dai nerazzurri, incapaci di capitalizzare la mole di gioco prodotta e scontando gli errori dal dischetto del Papu Gomez e di Andreas Cornelius. E così il ...

US Open 2018 : Fabio Fognini delude e viene eliminato dall’australiano Millman : L’Italia abbandona gli US Open. Fabio Fognini, ultimo azzurro presente in tabellone, è stato eliminato al secondo turno dello Slam americano dall’australiano John Millman in quattro set con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-1 dopo due ore e trentacinque minuti di gioco. Una prestazione veramente deludente per il ligure, che perde una grande occasione di raggiungere la seconda settimana. Una partita dominata dall’australiano, con ...

US Open 2018 : Fabio Fognini affronta John Millman. Tornano in campo Federer e Djokovic : Sarà Fabio Fognini il protagonista azzurro della quarta giornata degli US Open. Il giovedì newyorkese è dedicato alla seconda parte del secondo turno e se in campo femminile il piatto piange dopo l’uscita di ieri di Camila Giorgi, il ligure è l’unico sopravvissuto italiano di questo lato di tabellone. Fognini se la vedrà contro John Millman, in un match ampiamente alla portata del numero 14 del seeding. L’australiano, sebbene ...