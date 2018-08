US Open 2018 | i risultati del tabellone maschile Federer e Djokovic avanzano | Kyrgios fa

Us Open 2018/ Diretta S. Williams V. Williams streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: a Flushing Meadows il terzo turno ci propone il derby tra Serena e Venus Williams, che vale l'accesso agli ottavi. In campo anche Rafa Nadal(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 07:15:00 GMT)

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (venerdì 31 agosto). Come vedere le partite in tv : Quinta giornata degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York, dedicata agli incontri di terzo turno della parte alta dei tabelloni del singolare maschile e femminile. Sul campo centrale si comincia subito forte con il confronto tra la campionessa in carica Sloane Stephens opposta a Vika Azarenka (finalista nella Grande Mela nel 2012 e nel 2013). Successivamente sarà il turno di Rafael ...

DIRETTA / Us Open 2018 Fognini Millman (1-3) streaming video e tv : un brutto Federer si qualifica al 3^ turno : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini perde contro John Millman e saluta il torneo al secondo turno, gli italiani impegnati a New York sono già tutti fuori dal torneo(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:50:00 GMT)

Calcio - playoff Europa League 2018-2019 : COpenhagen-Atalanta (4-3 d.c.r.) - amara eliminazione per la compagine bergamasca : amara uscita di scena per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel playoff di Europa League 2018-2019. I bergamaschi sono stati eliminati dai danesi del Copenhagen ai calci di rigore (4-3), dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sullo 0-0. Tante occasioni sciupate dai nerazzurri, incapaci di capitalizzare la mole di gioco prodotta e scontando gli errori dal dischetto del Papu Gomez e di Andreas Cornelius. E così il ...

US Open 2018 : Fabio Fognini delude e viene eliminato dall’australiano Millman : L’Italia abbandona gli US Open. Fabio Fognini, ultimo azzurro presente in tabellone, è stato eliminato al secondo turno dello Slam americano dall’australiano John Millman in quattro set con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-1 dopo due ore e trentacinque minuti di gioco. Una prestazione veramente deludente per il ligure, che perde una grande occasione di raggiungere la seconda settimana. Una partita dominata dall’australiano, con ...

LIVE Fognini-Millman - US Open 2018 in DIRETTA : il ligure cerca l’approdo al terzo turno : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Fabio Fognini e John Millman, match valevole per il secondo turno del tabellone femminile degli US Open 2018. Il ligure è l’ultimo italiano presente ancora in tabellone e ha come obiettivo quello di raggiungere prima di tutto il terzo turno e poi arrivare anche alla seconda settimana, dove agli ottavi potrebbe trovarsi di fronte Roger Federer. Fognini ha sconfitto all’esordio la ...

FC COpenaghen-Atalanta - Europa League 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : FC Copenaghen-Atalanta, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

US Open 2018 - posticipato il match tra Fabio Fognini e Millman. Il nuovo orario e come vederlo in tv : Quarta giornata degli US Open, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows a New York, dedicata agli incontri di secondo turno della parte bassa dei tabelloni individuali (maschile e femminile). In casa Italia il protagonista sarà il solo Fabio Fognini che alle ore 12 locali, le 18 italiane, scenderà sul Court 5 e se la vedrà contro l’australiano John Millman (n.55 del mondo). Il match, inizialmente previsto alle ore 17 ...