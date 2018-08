Uomini e Donne | quando inizia | tutte le novità Ritorno da lunedì 10 settembre

Valentina Dallari VS Andrea Melchiorre/ Uomini e Donne : “Mi diceva che mangiavo troppo… non lo perdono!” : Valentina Dallari dopo le precedenti dichiarazioni shock contro Andrea Melchiorre, è tornata a spiegare il suo punto di vista, non è stato la causa della sua anoressia, ma...(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:48:00 GMT)

REGISTRAZIONE Uomini E DONNE/ Anticipazioni e ospiti : Lara e Martina pronte nei camerini : La prima REGISTRAZIONE del trono classico di UOMINI e DONNE va in scena oggi a Roma con le coppie di Temptation Island 2018 ospiti in studio, cosa vedremo?(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:35:00 GMT)

NUOVI TRONISTI Uomini E DONNE/ Chi sono? Rita Cardinale verso il trono : le ipotesi dopo Temptation : UOMINI e DONNE, anticipazioni NUOVI TRONISTI trono classico: Lara Rosie Zorzetto e Teresa Langella accanto a Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi? Tutti i rumors.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:18:00 GMT)

“Ora posso dirlo : ecco perché lascio Uomini e Donne”. Giorgio Manetti sgancia la bomba : I fan di Uomini e Donne ci hanno sperato fino all’ultimo che fosse solo una voce infondata l’addio di Giorgio Manetti al trono over e invece alla fine è stata confermata. Difficile, adesso, immaginare lo studio senza il Gabbiano e impossibile non domandarsi come l’avrà presa Gemma Galgani, la ex che ci ha provato fino all’ultima puntata della scorsa stagione a riprenderselo. Ma no, niente: nessuna marcia indietro ...

Giorgio Manetti rivela perchè ha lasciato Uomini e Donne : Uomini e Donne: Giorgio Manetti spiega il motivo del suo addio Giorgio Manetti ha svelato perchè ha lasciato Uomini e Donne. Il protagonista del Trono Over si è raccontato in una lunga intervista sul settimanale Spy. Il motivo del suo addio al salotto rosa di Maria De Filippi sarebbe legato alla professione. Il 17 settembre infatti il 61enne presenterà la sua nuova attività imprenditoriale a Firenze. Nella scorsa stagione televisiva il ...

Torna 'Uomini e donne' - tutte le anticipazioni : data - tronisti - corteggiatori e news : Al via da lunedì 10 settembre la 23esima edizione del talk pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Appuntamento dal...

Uomini e donne - i dettagli clamorosi decisi da Maria De Filippi : ufficiale - chi ha voluto far fuori : Torna in onda da lunedì 10 settembre Uomini e donne, il talk pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dal luned.' al venerdì alle 14,45. Giunto alla 23esima edizione, il programma ...

Anna Tedesco Senza Dignità? Ecco cosa Svela di Uomini e Donne! : Anna Tedesco, ex dama di Uomini e Donne Over, rivela in un’intervista alcuni dettagli inediti riguardanti la sua vita privata. Inoltre non poteva non parlare di Giorgio Manetti. Sentite le accuse che gli rivolge! Anna Tedesco è stata Senza ombra di dubbio una delle protagoniste più discusse a Uomini e Donne Over. La dama di Gubbio negli ultimi periodi, era stata accusata di aver intrapreso di nascosto, una relazione con Giorgio Manetti. La ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Giorgio Manetti lascia per un grande amore! (Trono Over) : Uomini e Donne, ecco le primissime Anticipazioni in attesa della registrazione: Gemma Galgani troverà un nuovo amore? Le prime indiscrezioni dal trono over.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:45:00 GMT)

Uomini e Donne : le forti accuse di Alessandro Calabrese - le repliche di Sonia Lorenzini e Andrea Damante : Il romano tuona sui social: "Una tronista faceva l’amica di Giulia De Lellis e poi quando quest’ultima era al Grande Fratello Vip è andata a letto col fidanzato".

Registrazione Uomini e donne/ Trono classico al via con gli ospiti di Temptation Island : La prima Registrazione del Trono classico di Uomini e donne va in scena oggi a Roma con le coppie di Temptation Island 2018 ospiti in studio, cosa vedremo?(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Uomini e donne 2018 2019 - dal 10 settembre con Maria De Filippi : Lunedì 10 settembre grande attesa per la rentrée su Canale 5 della ventitreesima edizione del talk pomeridiano condotto da Maria De Filippi “Uomini e donne”. Uomini e donne, al centro i sentimenti e le emozioni Al centro, come da oltre 20 anni, i sentimenti e le emozioni dei protagonisti in cerca dell’anima gemella, passando il tempo a dialogare, divertirsi e ballare. Il programma tiene incollato al teleschermo un pubblico sempre fedele che ...

Trono Over Uomini e Donne : ex protagonista criticato per frasi omofobe : Giuliano Giuliani del Trono Over di Uomini e Donne nella bufera Alcuni anni fa al Trono Over di Uomini e Donne ha partecipato anche il cavaliere Giuliano Giuliani. Quest’ultimo è stato spesso e volentieri protagonista di tremende litigate con altri protagonisti del Trono Over del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Tuttavia poi la redazione ha deciso di non chiamarlo più in trasmissione, non permettendogli così di ...

Uomini e Donne news : Giorgio ha lasciato il Trono Over per fare l’imprenditore : Uomini e Donne news: ecco perché Giorgio Manetti ha lasciato il Trono Over Ormai è ufficiale: Giorgio Manetti ha lasciato il Trono Over di Uomini e Donne. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, è lo stesso Gabbiano ad annunciare il suo addio al programma di Maria De Filippi. Il toscano ha confermato il suo abbandono […] L'articolo Uomini e Donne news: Giorgio ha lasciato il Trono Over per fare l’imprenditore proviene da Gossip e Tv.