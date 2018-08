Un' estate perfetta | Canale5 Lindsay Shaw di Pretty Little Liars nel film oggi | 31

UN’estate PERFETTA/ Su Canale 5 il film con Lindsay Shaw (oggi - 31 agosto 2018) : Un'estate PERFETTA, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 31 agosto 2018. Nel cast: Lindsay Shaw, Derek Theler, Emily Rose, alla regia Rick Bota. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 04:39:00 GMT)

Addio estate – I consigli per mantenere la perfetta forma fisica e l’abbronzatura : Salutare l’estate ma non le buone abitudini! I consigli di Aspria Harbour Club per mantenere la perfetta forma fisica e l’abbronzatura anche durante l’autunno Si sa, con la fine della stagione estiva si tende a ricadere nelle vecchie e cattive abitudini: le corse in riva al mare e le cure che riserviamo alla nostra pelle abbronzata, cedono il posto alle maratone sul divano e al colorito che piano piano, torna sempre più pallido. ...

estate perfetta per i ristoratori spezzini - c'è chi chiede sicurezza e pulizia : La Spezia - Pance piene, ristoratori sereni e lingue da tutto il mondo. E' questa l'istantanea sull'Estate spezzina, a tavola, scattata da CDS nel rovente mese d'agosto. La parola chiave rimane "...

Alimentazione & Salute : 10 consigli per una perfetta colazione in estate al mare - in montagna ed in città : La colazione in estate? È importante non eccedere, fare attenzione agli alimenti grassi ed avere un buon apporto di liquidi, come spiega in 10 punti Valeria del Balzo, biologa nutrizionista. Tanti consigli utili con un’attenzione in più per chi è a dieta. Da un’indagine a cura dell’Osservatorio Doxa-AIDEPI “Io comincio bene” sono infatti 23 milioni gli italiani che dichiarano di essere a dieta e sono diversi gli errori che commettono quando ...

“Imperfetta”. L’estate di Emma Marrone è mozzafiato : lo scatto hot : Emma Marrone si è concessa un tuffo in piscina. L’estate della cantante salentina è iniziata in Sardegna e adesso continua con un bagno in piscina. La foto pubblicata sui social ha fatto impazzire i fan. Seguitissima sui social, la Marrone ha lasciato davvero tutti senza parole con uno scatto in bikini in cui appare più in forma che mai, anche con qualche imperfezione. La prima foto in bikini dell’estate di Emma Marrone è stata ...