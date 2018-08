Una fiaccolata e una messa nel ricordo dell' alluvione

Torre del Greco - Una fiaccolata per i martiri di Genova : Matteo - Antonio - Giovanni e Gerardo : Torre DEL Greco - A nove giorni dalla strage di Genova costata la vita a 42 persone, la città di Torre del Greco non dimentica i suoi figli rimasti uccisi nel crollo del ponte Morandi. E così venerdì ...

Una fiaccolata per Niccolò Ciatti : ANSA, - FIRENZE, 12 AGO - Circa 300 persone hanno partecipato stasera a Scandicci , Firenze, alla messa e poi alla fiaccolata per ricordare Niccolò Ciatti, il 22enne ucciso in un pestaggio in una ...