“Un tratto di strada infernale!” Terribile scontro tra auto e moto | morto un ragazzo

(Di venerdì 31 agosto 2018) Cocci di vetro, sangue, vite spezzate. Le strade italiane sono teatro di orrore e tragedie in queste settimane. Incidentinomi, impatti tra mezzi, non è mancato davvero nulla in questo agosto infernale. E anche le ultime ore dell’ottavo mese dell’anno ‘regala’ drammatiche tragedie. Due, a dir la verità: a perdere la vita, in un doppio incidentele, due giovani ragazzi. Marco Mollo, 24 anni, unciclista che abitava a La Loggia, èieri mattina a Moncalieri, Piemonte. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 11 inCarignano. Il centauro, secondo una prima ricostruzione, viaggiava in sella ad una Yamaha in direzione di La Loggia e si è scontrato contro una machina Chevrolet Aveo,guidata da una donna, che stava facendo manovra, forse a U. Lo schianto è stato violentissimo.Secondo quanto ricostruito dagli ...