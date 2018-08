“Un cazzottone in faccia” Barbara D’Urso dopo l’incidente | ecco come sta

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 agosto 2018) Una manciata di giorni e ritroveremoD’Urso sul piccolo schermo.la pausa estiva, infatti, Carmelita è pronta per tornare in onda con Pomeriggio Cinque, il salotto tv che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì. L’incidente sul set de La dottoressa Giò cheha avuto l’altro giorno, però, ha preoccupato i fan, che hanno quindi cominciato a temere lo slittamento della prima puntata del suo programma seguitissimo. Niente paura: il debutto della nuova stagione non verrà rimandato. Lo conferma la stessa, che dà così anche un aggiornamento sulle sue condizioni di salute:“Cinque giorni di prognosi e lunedì sarò in diretta con voi”, fa sapere sui social tranquillizzando tutti. Ma che è successo durante le riprese della fiction per cui la D’Urso pur di lavorarci ha rinunciato alle ferie estive? ...