“Un branco!” Violenza di gruppo su due minorenni in vacanza | tre arresti Sono tutti

(Di venerdì 31 agosto 2018) Da ieri pomeriggio non si pensa ad altro se non alla tortura e barbaria che Federico Pesci, noto imprenditore di Parma, ha fatto vivere a una giovane di 21 anni. Secondo quanto ricostruito, il 18 luglio il 46enne parmigiano, Federico Pesci, ha contattato tramite alcuni messaggi su Facebook la ragazza, promettendole regali e invitandola a uscire per una serata di divertimento: un giro sulla sua moto, un aperitivo, ‘poi ti mostro il mio attico’. La 21enne ha accettato e, dopo una notte in un locale, i due sispostati nell’abitazione del suo aguzzino. Storia diversa, ma che fa accapponare la pelle, arriva da Como. Ennesima, questa volta di. Un branco ha agito contro due ragazzine. Da quanto emerso finora dalle indagini le giovanissime di Menaggio non sarebbero state picchiate dai quattro ragazzi. Gli aggressori,intorno ai 20 anni, ...