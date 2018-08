Uefa | niente Var in Champions e Europa League La rivoluzione nel 2019 20

Niente Var in Champions League - l' Uefa stoppa tutto : ecco perché : Il presidente Uefa Ceferin: "Ci sono cose che non sono chiare. Chi decide se vedere il Var? L'arbitro davanti al video o...

Uefa - Milan squalificato : niente Europa per un anno : Roma, 27 giu. , askanews, La Camera Giudicante della Uefa ha squalificato il Milan per un anno dall' Europa . Il comunicato, apparso sul sito del massimo organo calcistico continentale, si è rivelato ...

L’ Uefa esclude il Milan : niente Europa League : niente Europa per il Milan . L’attesa decisione della UEFA è stata annunciata poco fa ed è una batosta per la società rossonera, che “non potrà partecipare alla prossima competizione europea per club per cui è qualificata nelle prossime due stagioni (vale nel 2018-2019 oppure per il 2019-2020)”. Nel breve comunicato rilasciato dalla UEFA sul proprio sito si legge che, “la camera giudicante dell’Organo di Controllo ...

Milan - l’Uefa condanna il club rossonero : escluso dall’Europa League. Niente coppe per 2 anni : Il Milan è stato escluso dall’Europa League. E non potrà partecipare alle coppe per 2 anni. Lo ha deciso l’Adjucatory Chamber dell’Uefa. Lo scorso 22 maggio, Nyon aveva bocciato il settlement agreement del club rossonero: in pratica, la società aveva proposto un “patteggiamento” delle sanzioni per aver sforato i parametri del fair play finanziario negli ultimi tre anni. Ora la società potrà ricorrere al Tas di Losanna. Se non ...