Uefa | Ceferin | Ronaldo assente a Montecarlo? Sa soltanto lui il perché

Uefa - Ceferin stoppa l'arrivo del Var in Champions : ... e soprattutto l'importante verifica del Mondiale in Russia, che ha dimostrato come anche arbitri di diverse nazionalità, provenienti da ogni parte del mondo e da tutti i campionati, si siano trovati ...

Uefa - secca smentita di Ceferin : 'Non ci sarà il Var nella prossima edizione della Champions League' : Non ci sarà il Var nella prossima edizione della Champions League. Dopo le ipotesi avanzate da diversi media internazionali " il Times su tutti " sulla possibilità dell'introduzione dello strumento ...

Uefa - Ceferin : 'No alla Var in Champions dai quarti - non mi convince' : 'Non so da dove venga questa notizia, la Uefa non pensa di introdurre la Var dai quarti Champions di quest'anno: non mi convince ancora, ci sono cose da chiarire'. Così Aleksander Ceferin, presidente ...

Uefa - a tutto Ceferin : il Var in Champions e le sanzioni al Psg : Ceferin interpellato in merito a due argomenti caldi del momento, la sentenza per il FPF del Psg ed anche la questione Var “La decisione arriverà più avanti, dopo la chiusura del mercato. Non è vero che il Real Madrid sta aspettando questa sentenza“. Ceferin smentisce l’imminente arrivo della sentenza sul Psg, che dunque non influenzerà il calciomercato del Real. Il presidente dell’Uefa, parlando al giornale sloveno ...

Presidenza Uefa - la Figc conferma il proprio sostegno a Ceferin : La Federcalcio ha confermato il proprio sostegno all'attuale presidente della UEFA, in vista del Congresso che si terrà a Roma il 7 febbraio 2019. L'articolo Presidenza UEFA, la Figc conferma il proprio sostegno a Ceferin è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

