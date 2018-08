UE | “La gente non vuole l' ora solare” Quale gente?

F1 - Jody Scheckter attacca Alonso : “La gente l’ha sopravvalutato. Ha spaccato i team in cui è stato e Schumacher era meglio di lui” : Una notizia che non ha stupito più di tanto quella di Fernando Alonso, attuale pilota della McLaren, che ha deciso di non continuare la propria avventura nel Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo, dopo 17 stagioni trascorse nella massima categoria dell’automobilismo, con 32 vittorie, 22 pole e 97 podi e 2 titoli mondiali (2005-2006) all’attivo, ha deciso di lasciare il Circus e di andare in cerca di nuove sfide, terminata questa ...

Eccidio di Sant'Anna di Stazzema/ Mattarella : "La guerra toccò un vertice di sconvolgente disumanità" : Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "La guerra toccò un vertice di sconvolgente disumanità". I messaggi di Casellati e Fico

“La leggenda continua” – Paolo Maldini è un nuovo dirigente del Milan : il comunicato ufficiale del club : Paolo Maldini è un nuovo dirigente del Milan: l’ex capitano rossonero ricoprirà il ruolo di Direttore Sviluppo Strategico Area Sport Leonardo firma un nuovo colpo per il Milan, ma questa volta non per l’undici di Gattuso. New entry nei quadri societari rossoneri: Leonardo è riuscito a convincere Paolo Maldini a diventare un nuovo dirigente del Milan. L’ex capitano rossonero ricoprirà la carica di Direttore Sviluppo ...

MotoGp – Dovizioso realista al Sachsenring : “Lavoro intelligente - ma che fatica fisicamente” : Le sensazioni di Andrea Dovizioso dopo il settimo posto al Gp di Germania: il forlivese non sembra troppo pessimista dopo la gara del Sachsenring Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia ...

Matteo Salvini : “La ‘ndrangheta è una merda - un cancro. Porterò via anche le mutande a questa gente” : A Palmi, durante la visita a un bene confiscato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha confermato che la lotta contro la criminalità organizzata sarà prioritaria nella sua azione: "La 'ndrangheta è una merda, un cancro, che si è allargato a tutta l'Italia. Io però continuerò a combatterla fino a che non avremo portato via anche le mutande a questa gente".Continua a leggere

DEMARCUS COUSINS AI GOLDEN STATE WARRIORS/ Nba - contratto annuale : "La mia mossa più intelligente di sempre" : GOLDEN STATE aggiunge un altro asso alla sua squadra acquistando De Marcus COUSINS. Un colpo a sopresa per una compagine che si candida a riconquistare il titolo anche nella prossima annata