Udinese | la FIGC respinge il ricorso dei bianconeri e conferma la squalifica per

(Di venerdì 31 agosto 2018) La Federcalcio comunicato che “la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto ildell’avverso laper una giornata effettiva di gara inflitta a Rolando Mandragora. Il centrocampista bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo su segnalazione della Procura federale per aver pronunciato espressioni blasfeme in occasione della gara-Sampdoria dello scorso 26 agosto, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A“.L'articolo, laildeilaper Mandragora CalcioWeb.