Udinese - la FIGC respinge il ricorso dei bianconeri e conferma la squalifica per Mandragora : La Federcalcio comunicato che “la Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell’Udinese avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara inflitta a Rolando Mandragora. Il centrocampista bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo su segnalazione della Procura federale per aver pronunciato espressioni blasfeme in occasione della gara Udinese-Sampdoria dello scorso 26 ...