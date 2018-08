Tutti gli ospiti del concerto omaggio a Lucio Dalla su Canale5 il 31 agosto | da Emma e

Ponte Morandi - Cda Autostrade : “Rispettati Tutti gli obblighi della concessione”. Toninelli : “Indecenti” : Durante la riunione di stamane, il cda di Autostrade ha confermato il proprio "convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società". Durissimo il ministro Toninelli: "Siamo all'indecenza. Rimetteremo le cose a posto e ridaremo sicurezza e servizi ai cittadini che viaggiano".Continua a leggere

MATRIMONIO CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ L’influencer ha affittato un intero aereo : Tutti i dettagli del volo : MATRIMONIO CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: a Noto, è tutto pronto per le nozze dell'anno. In attesa della cena della vigilia, lei "bacia" un altro FEDEZ e lui festeggia l'addio al celibato.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 16:19:00 GMT)

Ilva - l'11 settembre sciopero generale in Tutti gli stabilimenti : Lo sciopero è stato annunciato dai segretari generali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Usb in una lettera inviata al...

Musica 2018 - Tutti gli album in uscita a settembre : settembre: per tutti significa il ‘back to school‘ in senso lato, tra fine delle ferie e ripresa completa delle attività. Eppure, grazie alla Musica il mese può essere meno faticoso: a settembre il mercato discografico riprende a pieno ritmo, con tantissime nuove uscite. Inutile dire che ce n’è per tutti i gusti, tra album inediti, raccolte live e antologie. Come quella di Niccolò Agliardi e quella di Immanuel Casto, mentre ...

Ponte Morandi - Autostrade : "Rispettati Tutti gli obblighi della concessione" : Il cda risponde al Ministero dei trasporti che ha avviato l'iter per la revoca. Giorgetti: "Bisogna andare avanti"

Elisa Isoardi - la sua Prova del Cuoco rompe con il passato : via Tutti gli chef e i volti noti della trasmissione : Elisa Isoardi fa tabula rasa e riparte da zero. La sua Prova del Cuoco non avrà proprio niente a che vedere con quella resa famosa da Antonella Clerici. Sarà proprio un altro programma. I protagonisti storici dello show, infatti, non faranno più parte della squadra proprio per volere della conduttrice di Cuneo che non ha voluto attorno a sé volti riconducibili al passato. Dunque via (come già noto) Anna Moroni, che dovrebbe avere uno spazio a ...

Melissa Satta : "Le diversità sono belle e non pericolose. La mia famiglia? Un esempio per Tutti" : "Le diversità sono belle e non pericolose. La mia famiglia? Un esempio per tutti". In un'intervista rilasciata a Vanity Fair l'ex velina Melissa Satta, tra le protagoniste del red carpet di Venezia 75, ha parlato con orgoglio della sua famiglia e l'ha descritta come un modello da seguire contro gli episodi di razzismo che stanno dilagando negli ultimi tempi.È strano, ma purtroppo è vero che ancora oggi succedono episodi ...

Sicilia : domani sabato 1 settembre - pagamento delle pensioni in Tutti gli uffici postali : A partire da sabato 1° settembre saranno regolarmente in pagamento le pensioni in tutti gli uffici postali della Sicilia. I

Travaglio boccia il governo M5S con Salvini : ‘Cazzaro Verde solo contro Tutti’ : Tra i molti avversari politici di Matteo Salvini [VIDEO], forse il più ostico potrebbe risultare Marco Travaglio. Nel suo editoriale di oggi, 30 agosto, intitolato ‘Tempo scaduto?’, il direttore del Fatto Quotidiano si scaglia con una veemenza quasi inedita contro il leader della Lega, accusato apertamente di voler restare perennemente in campagna elettorale e di disinteressarsi dei provvedimenti, anche positivi, presi dal governo giallo-Verde ...

Grande Fratello Vip 3/ Anticipazioni e cast : concorrenti al completo? Tutti gli indizi : Grande Fratello Vip 3, ecco tutte le ultime Anticipazioni sul cast ed i potenziali concorrenti in gioco: Tutti gli indizi in attesa delle news ufficiali che arriveranno a breve.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 06:30:00 GMT)

Rugby - il palinsesto televisivo del week-end : ecco Tutti gli eventi di questo fine settimana : Tante gare in programma in questo fine settimana di Rugby, ecco come vederle in televisione Il ritorno del Guinness Pro 14, la Mitre Ten Cup e la seconda tappa del Women Grand Prix Series di Rugby Seven affolleranno il palinsesto ovale del weekend. Si parte con la prima giornata del Guinness Pro 14. A Parma le Zebre Rugby Club di coach Bradley, all’esordio tra le mura amiche dello Stadio “Lanfranchi”, affronteranno i Southern Kings. Il ...

Biondo / Doppia disavventura sul treno : "Ho perso Tutti i bagagli!" (Battiti Live 2018) : Biondo sarà tra i protagonisti della tappa a Ostuni del Battiti Live 2018. In occasione del Festival il cantante ha ritirato il Disco d'Oro per la sua “Dejavu”.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Champions League 2017-2019 : Tutti i premi individuali. Sorprende Modric miglior giocatore - Cristiano Ronaldo miglior attaccante - Navas miglior portiere : A margine del sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019, nello splendido scenario del Grimaldi Forum di Montecarlo, assegnati anche i premi individuali di miglior portiere, difensore, attaccante e “Player of the Year” della scorsa edizione della massima competizione continentale. A sorpresa è Luka Modric ad ottenere il riconoscimento di miglior giocatore in assoluto. Il centrocampista croato, in forza al Real Madrid campione ...

Al Bano canta l’Inno di Mameli al GP di Monza : Tutti i dettagli dell’evento : Al Bano canta l'Inno di Mameli al GP di Monza. Questa l'ultima notizia che riguarda il Leone di Cellino San Marco, che si esibirà domenica 2 settembre prima che si spengano i semafori e si dia inizio alla corsa automobilistica che rappresenta l'Italia. Si prospetta quindi un nuovo impegno per Al Bano, che non sembra intenzionato ad appendere il microfono al chiodo come aveva avuto modo di dichiarare solo qualche settimana fa, quando aveva ...