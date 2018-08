Turismo | al via Travel trade market | per prima volta a Chengdu in Cina

Viaggi & Turismo : gli animali sono i benvenuti in cabina sui voli Air Transat : La compagnia aerea canadese Air Transat, eletta Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo 2018 all’evento Skytrax World Airline Awards, offre ai passeggeri in Economy Class l’opportunità di Viaggiare con il proprio animale in cabina[1] sui voli Diretti Italia-Canada. Questo nuovo servizio, che mira a offrire ai passeggeri maggiore tranquillità, migliora l’attuale regolamento sul trasporto di animali domestici e cani da ...

Genova riparte dal Turismo - al via campagna #VOLAAGENOVA : ... sempre più importante per l'economia del nostro territorio", afferma Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova , spiegando che l'iniziativa che coinvolge gran parte del settore del trasporto ...

Genova riparte dal Turismo - al via campagna #VOLAAGENOVA : ... sempre più importante per l'economia del nostro territorio", afferma Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova , spiegando che l'iniziativa che coinvolge gran parte del settore del trasporto ...

Genova riparte dal Turismo - al via la campagna #VOLAAGENOVA : ... sempre più importante per l'economia del nostro territorio", afferma Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova , spiegando che l'iniziativa che coinvolge gran parte del settore del trasporto ...

Turismo - a settembre 13 mln in viaggio : 18.20 Oggi al via il controesodo,ma per tanti le vacanze devono ancora cominciare. Lo ricorda Federalberghi sottolineando che a settembre sono attesi nelle strutture ricettive italiane più di 13 milioni di turisti. Un flusso in crescita, che negli ultimi 10 anni ha visto aumentare le presenze settembrine in Italia del 36%.(+52,7% per gli stranieri e +18,8% per gli italiani)."Se si riuscisse a prolungare la stagione di due mesi -sottolinea il ...

Turismo sessuale - 80mila italiani in viaggio per adescare minori. Non chiamateci brava gente : Agosto, mese di viaggi organizzati da e per il Bel paese. Forzati, terribilmente scomodi e talvolta letali per alcuni; piacevolmente volontari e spensierati per altri. Si calcola che nel 2018 saranno circa 30-40mila le persone che, in fuga dall’inferno libico, riusciranno a sbarcare nel nostro Paese dopo aver superato il più grande cimitero europeo denominato Mediterraneo. Uomini, donne e bambini senza via di uscita, obbligati alla fuga da ...

Turismo : 7 italiani su 10 imparano frasi in inglese prima di viaggiare all’estero : Nella società italiana si riscontra una tendenza crescente a viaggiare all’estero. Questa moda è una dei principali motori che motiva ad imparare le lingue, soprattutto l’inglese. Il 72% degli italiani impara delle frasi in inglese prima di viaggiare, secondo uno studio realizzato da ABA English, accademia d’inglese online con milioni di alunni in tutto il mondo. Per aiutare tutti coloro che scelgono di partire verso paesi anglofoni nelle ...

Viaggi e Turismo : ecco la città più vivibile del mondo : E’ Vienna la città più vivibile del mondo nel 2018. Lo afferma il Global Liveability Index pubblicato annualmente dalla Economist Intelligence Unit, secondo cui quest’anno la capitale austriaca ha scalzato Melbourne, che aveva il primato nelle ultime sette edizioni. La classifica si basa su una serie di parametri tra cui infrastrutture, educazione, servizi sanitari, e esamina ogni anno 150 città del mondo. “Negli ultimi anni le ...

Turismo : il report - 7 esperienze di viaggio top del 2018 : Rigenerarsi nella natura, esperienze uniche che non potresti fare in nessun altro posto al mondo, walking tour in una capitale della cultura, viaggi sostenibili in cerca di avventura, storie incredibili da portare a casa, conoscere realmente un paese e la sua cultura, l'emozione che ...

Viaggi & Turismo : 5 attività da non perdere al Parco Nazionale Gran Paradiso : Non di sole escursioni vive il Parco Nazionale Gran Paradiso! Sono infatti moltissime e diverse le attività che si possono praticare nell’area protetta più antica d’Italia: si può andare in bicicletta, praticare nordic walking o equitazione, si possono assaggiare i formaggi e la mocetta prodotti nel rispetto delle antiche ricette, si può assistere a spettacoli teatrali immersi nella natura o a concerti di cori alpini, si può ammirare ...

Al via il festival di Jerash in Giordania - musica arte e cultura per sostenere il Turismo : Si ascolterà anche musica sufi dall'Egitto al festival di Jerash per la cultura e le arti che si è appena inaugurato nell'antico sito del regno hashemita. Fino al 29 luglio il festival di Jerash, in ...

Turismo : i 'Bagni Vianello' di Sottomarina vetrina del progetto 'mare e spiagge senza barriere' (3) : (AdnKronos) - “Un paese civile e moderno – sottolinea l’assessore Lanzarin – deve garantire a tutti la possibilità di viaggiare, trascorrere il tempo libero a propria dimensione, offrire strutture di ospitalità inclusiva. Il contatto con la natura, il riposo, la dimensione ludica e i benefici terape

Turismo : i 'Bagni Vianello' di Sottomarina vetrina del progetto 'mare e spiagge senza barriere' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Le nostre spiagge, per conformazione e tradizione, offrono già oltre cento chilometri di stabilimenti accessibili, villaggi e servizi ricreativi pensati per le famiglie e per le persone disabili. I ‘bagni Vianello’ sono la ‘vetrina’ di quello che può offrire il litorale

Turismo : i 'Bagni Vianello' di Sottomarina vetrina del progetto 'mare e spiagge senza barriere' : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Il mare e le spiagge venete senza barriere, accessibili a tutti, anche alle persone con disabilità fisica o psichica. Questo l’obiettivo del progetto veneto delle tre Ulss del litorale (Veneto Orientale, Serenissima e Polesana), che quest’anno ha la sua ‘vetrina’ nei B