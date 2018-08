Trovata una ' nave fantasma' scomparsa nel 2009 | “Nessuna traccia dell' equipaggio”

Russia - scomparsa 31 anni fa durante una scalata su un ghiacciaio : riTrovata 'mummificata' : Come spesso accade quando si ha a che fare con un mistero, la svolta è arrivata per pura casualita'. A porre fine a uno dei più grandi enigmi della storia dell'alpinismo moderno, un caso di scomparsa [VIDEO] che si trascinava irrisolto da oltre trent'anni, sono stati proprio degli scalatori di ritorno da un'impresa sportiva. Forse non l'avevano mai conosciuta da viva, i colleghi che hanno ritrovato il corpo intatto dell'alpinista russa Elena ...

ELEONORA CONTIN Trovata MORTA : SCOMPARSA DOPO IMMERSIONE IN MOZAMBICO/ Ultime notizie - corpo su una spiaggia : MOZAMBICO, italiana SCOMPARSA durante l'IMMERSIONE sub: Ultime notizie, ELEONORA CONTIN sparita mentre era in vacanza col marito, scatta raccolta fondi. Trovato il corpo questa mattina(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:32:00 GMT)

Russia - scompare su un ghiacciaio in gita : Elena riTrovata 31 anni dopo. “È una statua di cera” : I resti mummificati di Elena Basykina, alpinista russa scomparsa a 36 anni nel 1987, sono stati ritrovati da un gruppo di escursionisti incastonati nel ghiaccio 31 anni dopo la sua scomparsa. Accanto a lei c'era ancora il passaporto, che ne ha permesso l'identificazione. Si cercano i corpi dei suoi sei compagni di cordata, forse travolti da una valanga. "Ora potremo finalmente darle una sepoltura".Continua a leggere

“Una statua di cera”. RiTrovata Elena - l’alpinista scomparsa 31 anni fa : “Una statua di cera”. In queste condizioni è stato ritrovato il corpo di Elena Basykina, l’alpinista scomparsa 31 anni fa sul monte Elbrus, il più alto della Russia. Incastonata nel ghiacciaio a 4.200 metri di altezza sulla via che porta alla vetta della montagna, Elena è stata notata da un gruppo di alpinisti e secondo i primi esami i resti mummificati della donna confermano la tesi dell’incidente: lei e i suoi ...

Mestre - riTrovata Gioia Mini : la 16enne scomparsa era a Genova per una fuga d’amore : È stata ritrovata e sta bene Gioia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Mestre lo scorso 21 agosto. I carabinieri l'hanno rintracciata in un albergo di Genova dove si trovava con il fidanzato 22enne. "Notizia meravigliosa, bentornata a casa".Continua a leggere

Giovane Trovata morta vicino L'Aquila. «Corpo in una pozza di sangue» : L?AQUILA - Il cadavere di una ragazza, nata nel 1987, è stato trovato ad Arischia, a pochi chilometri dall?Aquila. A fare la scoperta sarebbe stato il fratello della vittima. Il...

Mistero a L’Aquila - 30enne Trovata morta in casa : “Era in una pozza di sangue” : Il corpo di una ragazza di 30 anni è stato trovato senza vita ad Arischia, a pochi chilometri da L'Aquila, riverso in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato il fratello della vittima. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'omicidio: sul cadavere pare sia stata rinvenuta una ferita da arma da taglio.Continua a leggere

Ragazza Trovata morta vicino L'Aquila : «Corpo in una pozza di sangue» - non si esclude l'omicidio : Una Ragazza di 31 anni è stata ritrovata morta nel complesso di case popolari di Arischia, frazione a pochi chilometri dalL'Aquila. A trovare il cadavere della giovane donna riverso in una...

Giovane Trovata morta vicino L'Aquila. 'Corpo in una pozza di sangue' : L'AQUILA - Il cadavere di una ragazza, nata nel 1987, è stato trovato ad Arischia, a pochi chilometri dalL'Aquila. A fare la scoperta sarebbe stato il fratello della vittima. Il corpo si troverebbe in ...

L'Aquila - ragazza Trovata morta in una pozza di sangue/ Ultime notizie Arischia - corpo rinvenuto dal fratello : L'Aquila, ragazza trovata morta in una pozza di sangue. Ultime notizie: omicidio nella frazie di Arischia, corpo rinvenuto dal fratello, in corso le indagin(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Ragazza Trovata morta vicino L'Aquila. 'Corpo in una pozza di sangue' : Il cadavere di una Ragazza, nata nel 1987, è stato trovato ad Arischia, a pochi chilometri dalL'Aquila. A quanto pare il corpo si troverebbe in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri e la ...

Ragazza Trovata morta vicino L'Aquila. «Corpo in una pozza di sangue» : Il cadavere di una Ragazza, nata nel 1987, è stato trovato ad Arischia, a pochi chilometri dall?Aquila. A quanto pare il corpo si troverebbe in una pozza di sangue. Sul posto i...

'Una canzone per Mara' : ecco l'ultima Trovata della Venier : È l'ultima trovata di Mara Venier: un hashtag per il concorso canoro #UnacanzonePerMara. Arriva così la conferma all'indiscrezione che Il Tempo aveva anticipato alcune settimane fa. A Domenica in, che ...

Prima edizione del Gattopardo Trovata tra un mucchio di libri buttati in strada (vale una fortuna) : Tra un mucchio di libri, gettati con distrazione in una strada di Cerveteri, in provincia di Roma, c'era anche la Prima edizione del Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, risalente al 1958. A ritrovarla è stato il giovane autore televisivo e sceneggiatore Igor Artibani.Il romanzo, ambientato nella Sicilia del Risorgimento, contiene una dettagliata ricostruzione storica dei cambiamenti avvenuti nella nostra società tra la fine ...