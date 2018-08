Tromba d' aria a Cavarzere | maltempo in Veneto Video | ultime notizie | grandine a Chioggia

Maltempo - Tromba d’aria a Biella : chiusi i giardini dello stadio : Il Maltempo ha lasciato il segno nei giardini dello stadio La Marmora-Pozzo, a Biella. Una tromba d’aria ha sradicato e gettato a terra tre abeti rossi di grandi dimensioni, senza provocare danni a persone. I tecnici del Comune hanno disposto la chiusura per ragioni di sicurezza del cancello di accesso ai giardini dello stadio. Nel pomeriggio è iniziata l’opera di rimozione degli alberi a cura di una ditta specializzata. Il vento ha ...

Tromba d’aria a Follonica : cosa è successo a un 13enne. In pochissimo tempo la furia ha raggiunto la spiaggia colpendo tutti : Un’estate pazza e maledetta, con i suoi sbalzi climatici che hanno distrutto l’agricoltura e creato disagi da nord a sud. Per non parlare delle vittime… E adesso un’altra tragedia: attimi di paura vera sul lungomare di Follonica, nel Grossetano, quando una improvvisa Tromba d’aria ha sorpreso bagnanti e vacanzieri in spiaggia, facendo volare via tutto quello che incontrava sul suo percorso, compresi oggetti ...

Improvvisa Tromba d’aria a Follonica : 13enne colpito alla testa da un ombrellone - è grave : Attimi di paura per il ragazzino in vacanza con la famiglia che è stato colpito violentemente alla testa. Immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, fortunatamente le sue condizioni sono migliorate col trascorrere delle ore ed è stato dichiarato fuori pericolo.Continua a leggere

Maltempo in Sicilia - Tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia di Capo d’Orlando [VIDEO] : Risveglio di Maltempo stamattina nella Sicilia tirrenica dove, a Capo d’Orlando, s’è verificata un’altra tromba d’aria dopo quella di ieri pomeriggio. Stavolta il tornado ha toccato la spiaggia, per fortuna molto presto quando non c’era nessuno. Quindi non ci sono stati danni, ma le immagini sono davvero spettacolari. Ecco il video: Maltempo in Sicilia, tromba d’aria si abbatte sulla spiaggia di Capo ...

Maltempo - Tromba d’aria nel Catanzarese : “Evitare le coste e le zone alberate” : Il Comune di Borgia, alla luce della tromba d’aria che si è abbattuta tra il quartiere Lido di Catanzaro e località Roccelletta di Borgia, ha invitato i cittadini che gravitano nella località colpita ed evitare di sostare sulle coste esposte o nelle zone alberate, in particolare nella pineta frangivento. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che continuano i controlli sul territorio da parte dei Vigili ...

Maltempo - Tromba d’aria a Catanzaro Lido : danni a stabilimenti : Una tromba d’aria ha colpito, nella notte, il quartiere Lido del comune di Catanzaro e la località Roccelletta nel comune di Borgia. Diversi stabilimenti balneari sono stati danneggiati sul lungomare di Catanzaro Lido e tetti sono stati divelti. Alberi sono caduti a Roccelletta di Borgia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che non si ...

Tromba d'aria sul litorale di Catanzaro - paura e danni alle abitazioni - : Sradicati i tetti di alcune case e uno stabilimento balneare distrutto nel quartiere Lido. Problemi anche nella vicina Roccelletta di Borgia, dove un albero si è rovesciato su un'abitazione