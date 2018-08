Trenord | Pd | non cambia nulla | dove sono novità annunciate da Toninelli?

Trenord - dipendente sospesa torna in servizio. Salvini : 'Non sei sola' - : La donna, attraverso gli altoparlanti del treno, si era riferita ai "molestatori" e agli "zingari" invitandoli a scendere dicendo "avete rotto i c…".

Trenord - dipendente sospesa torna in servizio. Salvini : "Non sei sola" : Trenord, dipendente sospesa torna in servizio. Salvini: "Non sei sola" La donna, attraverso gli altoparlanti del treno, si era riferita ai “molestatori” e agli “zingari” invitandoli a scendere dicendo “avete rotto i c…”. Parole chiave: ...

Annuncio razzista sul treno - la dipendente Trenord torna in servizio. “Non sarà licenziata” : È rientrata al lavoro e con ogni probabilità non verrà licenziata. La capotreno del Milano-Mantova che lo scorso 7 agosto diffuse un messaggio negli altoparlanti contro gli zingari, come anticipato dal Corriere della Sera, rischia al massimo una sanzione. Il suo ritorno sui convogli è stato festeggiato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con un tweet: “Buon lavoro brava capotreno, non sei sola“. La donna era finita al ...

Senaldi (Libero) vs Fratoianni : “Capotreno Trenord? Non è parlamentare che ha fatto gita estiva su Ong”. “Cialtrone” : Scontro rovente a In Onda (La7) tra il deputato di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, e il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi. Quest’ultimo, dopo una breve ricostruzione storica di antiche invasioni, definita “fumettistica” da Luca Telese, difende con veemenza la capotreno di Trenord, autrice di un annuncio shock contro i rom sul treno regionale Milano-Mantova: “Quante volte avete preso quel treno a tarda sera? ...

Trenord - annuncio shock contro zingari : capotreno - "mi scuso"/ Ultime notizie - "non sapevo del microfono" : Trenord, annuncio shock contro zingari: capotreno, "mi scuso". Ultime notizie Milano, l'operatrice ora rischia il licenziamento: "non sapevo del microfono"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:59:00 GMT)

Annuncio razzista su treno - Salvini : non licenziare dipendente Trenord | : Non si placano le polemiche dopo che la capotreno, con un messaggio all'altoparlante a bordo della tratta Milano-Cremona, ha detto: "zingari scendere perché avete rotto"

Annuncio choc sul treno - Salvini : 'Capotreno Trenord non va licenziata' : ''La capotreno non va licenziata, gli italiani sono esasperatì. Lo dice il prof di sinistra, e io sono d'accordo con lui'. Così su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rilanciando l'...

A Trenord non leggono Ceronetti : “Zingari tutti falsi, uomini, donne, bambini”. Non è un controllore esasperato a parlare, è Guido Ceronetti (“Per le strade della Vergine”, pagina 39, Adelphi). Se i passeggeri dei regionali lombardi avessero letto uno dei più dardeggianti libri dello scrittore torinese non avrebbero mai fatto elemo

Trenord : Onlit - per modello Parigi non ci sono presupposti : Milano, 10 lug. (AdnKronos) - "E’ giusto smontare il fallimentare carrozzone di Trenord costoso ed inefficiente che ha fatto soffrire i pendolari dal 2011. Ma per adottare la soluzione Parigi, come ha affermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, non ci sono i presupposti". A sost

Trenord/ Divorzio FS-FNM. Astuti : per i pendolari non cambia nulla : Trenord, Divorzio tra FS e FNM. La Regione Lombardia e Trenitalia non avranno più la gestione comune del servizio ferroviario. Si torna quindi a due società distinte(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:56:00 GMT)

Fontana : a Fs controproposta su Trenord - non perdiamo controllo : Milano , 2 lug. , askanews, 'Il capitolo Trenord è sicuramente uno dei più complicati e non si può pensare di risolvere nei primi 100 giorni. Oggi però abbiamo presentato la nostra contro proposta a ...