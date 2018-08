Trasporto aereo | nel 2019 esordio di United Airlines sulla rotta Napoli-NY

Trasporto aereo - passeggeri in aumento a luglio - IATA : Teleborsa, - luglio positivo per le compagnie aeree. Secondo il report IATA - International Air Transport Association, nel mese in questione il traffico passeggeri globale è cresciuto del 6,2% ...

Trasporto aereo - passeggeri in aumento a luglio - IATA : luglio positivo per le compagnie aeree. Secondo il report IATA - International Air Transport Association, nel mese in questione il traffico passeggeri globale è cresciuto del 6,2% rispetto allo stesso ...

Sciopero nazionale del Trasporto aereo 24 ore il 10-11 settembre 2018 : L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha indetto 24 ore di Sciopero nazionale da parte del personale navigante di cabina dell’azienda Air Italy S.p.A. per lunedì 10 settembre 2018. L’astensione dal lavoro dei dipendenti della compagnia sarda inizierà alle ore 00:01, terminerà alle 24:00 e riguarderà tutti gli aeroporti italiani. La stessa giornata, Ugl trasporto aereo e Fit Cisl hanno proclamato uno Sciopero generale nazionale dei lavoratori ...

Trasporto aereo - fare chiarezza in tema di comarketing : Numeri che hanno permesso di contrastare la crisi di fine decennio scorso e continueranno a costituire ossigeno per l'economia locale. Altro aspetto di enorme importanza è rappresentato dalla ...

Trasporto aereo - fare chiarezza in tema di comarketing : Numeri che hanno permesso di contrastare la crisi di fine decennio scorso e continueranno a costituire ossigeno per l'economia locale. Altro aspetto di enorme importanza è rappresentato dalla ...

Trasporto aereo : Enac a compagnie - potenziare misure sicurezza e regolarità : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Intensificare e potenziare le attività in favore della sicurezza, regolarità, qualità dei servizi e diritti dei passeggeri durante la stagione estiva. E’ l’impegno chiesto dall’Enac alle compagnie aeree nel corso di un incontro questa mattina tra il presidente dell’ente nazionale dell’aviazione civile, Vito Riggio, e i responsabili dei vettori operanti in Italia e di ...

Trasporto aereo : Enac a compagnie - potenziare misure sicurezza e regolarità : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – Intensificare e potenziare le attività in favore della sicurezza, regolarità, qualità dei servizi e diritti dei passeggeri durante la stagione estiva. E’ l’impegno chiesto dall’Enac alle compagnie aeree nel corso di un incontro questa mattina tra il presidente dell’ente nazionale dell’aviazione civile, Vito Riggio, e i responsabili dei vettori operanti in Italia e di Assaeroporti, ...

Trasporto aereo : Enac proroga a 31/7 autorizzazione a Cabo Verde Airlines : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – L’Enac proroga a Cabo Verde Airlines la proroga dell’autorizzazione ad operare sullo scalo di Milano Malpensa fino al 31 luglio prossimo. Lo comunica l’ente nazionale dell’aviazione civile, all’esito dei contatti con l’Autorità per l’aviazione civile di Capo Verde e della riunione odierna con il rappresentante in Italia della compagnia. Si tratta, pertanto, di una ...

Trasporto aereo : Enac proroga a 31/7 autorizzazione a Cabo Verde Airlines : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – L’Enac proroga a Cabo Verde Airlines la proroga dell’autorizzazione ad operare sullo scalo di Milano Malpensa fino al 31 luglio prossimo. Lo comunica l’ente nazionale dell’aviazione civile, all’esito dei contatti con l’Autorità per l’aviazione civile di Capo Verde e della riunione odierna con il rappresentante in Italia della compagnia. Si tratta, pertanto, di una ...

Trasporto aereo : Enac revoca autorizzazione a Cabo Verde Airlines : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – In considerazione delle cancellazioni di voli disposte nei giorni scorsi dalla compagnia Cabo Verde Airlines, che hanno determinato disagi a centinaia di passeggeri con voli programmati verso Capo Verde, l’Enac ha revocato le autorizzazioni al vettore per operare sugli scali nazionali. Lo comunica l’ente nazionale dell’aviazione civile che ha chiesto alla compagnia capoverdiana di avere una ...

Trasporto aereo - Enav : il 21 luglio voli regolari : Roma, 17 lug., askanews, - Enav, l'ente nazionale di assistenza al volo, informa che tutti scioperi nazionali e locali programmati per sabato 21 luglio sono stati revocati. Pertanto i servizi alla ...

Trasporto aereo - Ue preoccupata per continui ritardi dei voli : Le preoccupazioni per i continui ritardi nel Trasporto aereo nei cieli continentali, espresse nel mese di giugno da Assaeroporti in rappresentanza di tutti di scali nazionali e oggetto di una nota ...

Trasporto aereo : dg Enac Quaranta confermato vicepresidente Ecac (2) : (AdnKronos) – Sempre nell’ambito delle facilitation, rientra, inoltre, per Quaranta il coordinamento delle disposizioni relative alle persone a mobilità ridotta in tutti gli Stati membri dell’Ecac, della banca dati relativa ai reclami e, più in generale, di tutte le forme di tutela degli utenti del settore che hanno disabilità o mobilità ridotta. Sia le misure armonizzate di Security, sia quelle di Facilitation alle frontiere ...

Trasporto aereo : dg Enac Quaranta confermato vicepresidente Ecac (3) : (AdnKronos) – L’Assemblea si è svolta alla presenza dei Direttori Generali dell’Aviazione Civile dei 44 Stati membri, e ha registrato la partecipazione, tra gli altri, anche dei rappresentanti dell’Icao, delle associazioni internazionali regionali consorelle Ecac, dell’Unione Europea, di Eurocontrol (Agenzia intergovernativa per la navigazione aerea europea), dell’Easa (Agenzia Europea per la Sicurezza ...