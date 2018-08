Tra Google e Mastercard un'intesa segreta per tracciare i clienti : Google e Mastercard avrebbero concluso un accordo segreto che avrebbe permesso alla società di Mountain View e ai suoi inserzionisti di tracciare le vendite al dettaglio, quindi "offline", di oltre due miliardi di consumatori Usa. Google - secondo Bloomberg - avrebbe pagato milioni di dollari per avere i dati da Mastercard e le due società avrebbero discusso anche la divisione di una parte dei guadagni, secondo persone che hanno ...

La controversia Tra Google e Oracle arriverà innanzi alla Corte Suprema : L'appello proposto da Google avverso una decisione di marzo favorevole a Oracle è stato respinto martedì dal Circuito Federale e si preannuncia un nuovo capitolo L'articolo La controversia tra Google e Oracle arriverà innanzi alla Corte Suprema proviene da TuttoAndroid.

Trump - dopo accuse a Google minacce a Twitter e Facebook : "Attenti!"/ Casa Bianca "96% news da media sinisTra" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il motore di ricerca Google, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:17:00 GMT)

Google Maps sta testando una nuova finesTra separata per le mappe : I vari team di sviluppo dietro le applicazioni testano continuamente modifiche all’interfaccia che potrebbero o non potrebbero arrivare come futuri aggiornamenti. Questa volta […] L'articolo Google Maps sta testando una nuova finestra separata per le mappe proviene da TuttoAndroid.

TRUMP VS GOOGLE - "È TRUCCATO"/ Big G si difende ma amminisTrazione Usa pensa ad intervento su motore ricerca : Il presidente degli Stati Uniti Donald TRUMP attacca il motore di ricerca GOOGLE, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:52:00 GMT)

Trump contro Google : "Su di me mosTra solo fake news" : Nuovo affondo del presidente americano Donald Trump questa volta contro Google. In un tweet il tycoon ha accusato il motore di ricerca di essere truccato visto che nei risultati delle ricerche con le ...

Trump : Google è truccato - mosTra solo notizie di "Media Fake News"

Trump vs Google : “è truccato”/ Presidente Usa - “motore di ricerca? Solo fake news dei media di sinisTra” : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il motore di ricerca Google, sostenendo che pubblica ai vertici Solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:17:00 GMT)

Che cosa sa Google di noi : così gli smartphone Android ci Tracciano anche quando non li usiamo : I servizi gratuiti che quotidianamente Google offre a miliardi di persone in tutto il mondo, poi così gratuiti non sono. La moneta con la quale paghiamo l'utilizzo di Android, Gmail, Google Maps e tutto il resto, altro non è che i nostri dati. E la raccolta di Big G è a orario continuato, anche quando i nostri smartphone sono spenti. Un dossier lo spiega ...

Google Traccia la tua posizione - come impedirlo : Google tiene traccia dei nostri spostamenti anche se abbiamo disattivato la cronologia delle posizioni. Secondo un’inchiesta di Associated Press, in collaborazione con un team di ricerca dell’università di Princeton, anche disabilitando l’opzione dalle Impostazioni di smartphone e computer, il motore di ricerca continua a registrare i dati ogni volta che apri Google Maps, aggiorni le app del meteo o fai una ricerca sul browser. ...

Il Google Play Store inizia a mosTrare il peso delle app già dalla home : Il Google Play Store sta mostrando ad alcuni utenti il peso delle app già dalla pagina iniziale: la funzione non sembra purtroppo molto diffusa, a voi è arrivata? L'articolo Il Google Play Store inizia a mostrare il peso delle app già dalla home proviene da TuttoAndroid.

Google spia 340 volte al giorno la vosTra posizione Tramite Chrome : e Apple? : Come è logico aspettarsi il risultato non è a favore del sistema operativo mobile più diffuso al mondo. Android non è mai stato bravo a mantenere i segreti Per fare un esempio pratico, lo smartphone ...

Tracciamento della posizione degli utenti - parte la causa contro Google : Ufficio di Google a Washington, DC, USA (Foto: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images) Lo scorso 13 agosto un’indagine di Associated Press, vidimata da alcuni ricercatori di Princeton, ha permesso di stabilire che Google traccia i movimenti degli utenti anche quando la cronologia delle posizioni è disattivata. Una posizione scomoda per Mountain View, denunciata dal cittadino californiano Napoleon Patacsil per avere violato le leggi sulla ...

Dei nuovi scatti mosTrano Google Pixel 3 XL con una fotocamera dietro e due davanti (oltre all’enorme notch) : Questa ennesima sfilza di foto rubate al presunto Google Pixel 3 XL in un vagone della metro ci pongono davanti due chiavi di lettura L'articolo Dei nuovi scatti mostrano Google Pixel 3 XL con una fotocamera dietro e due davanti (oltre all’enorme notch) proviene da TuttoAndroid.