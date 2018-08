Torino | Niang riparte dal Rennes | è ufficiale

Calciomercato Torino - Niang in prestito al Rennes : Torino - Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Torino ha annunciato il passaggio in prestito di M'Baye Niang al Rennes , in Ligue 1. Questo il comunicato del club granata: "...

Calciomercato Torino - Niang è un calciatore del Rennes : novità importanti sul fronte Ljajic : Calciomercato Torino – Il Torino è riuscito a muovere la classifica dopo il pareggio nella gara di campionato contro l’Inter, adesso la squadra di Walter Mazzarri si prepara ad affrontare la Spal con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti. Nel frattempo continua a tenere banco il Calciomercato, nella serata di ieri è stata definita la cessione dell’attaccante del Rennes Niang, operazione in prestito con ...

Torino - Cairo : 'Zaza preso per accontentare Mazzarri - ora sta a lui. Iago resta - Niang e Ljajic...' : Urbano Cairo, presidente del Torino , ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sport: 'Sicuramente non vinceremo lo scudetto del bilancio quest'anno, ma abbiamo fatto investimenti importanti perché lo ritenevamo giusto farlo. Abbiamo tenuto i nostri migliori calciatori e poi ...

Calciomercato Torino - Iago non si muove. Ljajic verso la Turchia - Niang aspetta la Ligue 1 : il punto sulle uscite : Nel futuro immediato la sfida di campionato contro l'Inter, ma il Torino è ancora al lavoro anche in sede di Calciomercato . Tanti gli uomini a disposizione di Walter Mazzarri nel reparto offensivo, ...