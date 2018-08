Torino | Ljajic ai saluti | lo aspetta il Besiktas

Calciomercato Torino - saluta anche Ljajic : è rivoluzione in attacco : 1/9 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato Torino – Il Torino è riuscito a muovere la classifica dopo il pareggio nella gara di campionato contro l'Inter, adesso la squadra di Walter Mazzarri si prepara ad affrontare la Spal con l'obiettivo di conquistare i primi tre punti. Nel frattempo continua a tenere banco il Calciomercato, nella serata di ieri è stata definita la cessione dell'attaccante del Rennes Niang, operazione in prestito con

Niang saluta il Torino - futuro in bilico per Ljajic : Ljajic sta riflettendo con il padre sulle offerte arrivate, soprattutto dal Besiktas ma anche da Fenerbahce e Schalke secondo la Gazzetta dello Sport . È combattuto: a Torino sta bene, e l'affetto ...

Calciomercato ancora protagonista in casa Torino : operazioni in entrata chiuse il 17 agosto, ultimo giorno utile per fare acquisti per le squadre italiane, trattative in corso invece per quel che

Il Torino inizia la preparazione per la terza giornata del campionato di Serie A, di fronte la Spal, reduce addirittura da due vittorie consecutive e che guida la classifica a punteggio pieno. La squadra di Walter Mazzarri è reduce invece dall'importante rimonta contro l'Inter di Spalletti, punto che muove la classifica ma che dà soprattutto fiducia in vista del proseguo del campionato. Ma a tenere banco sono anche le questioni

Torino - Cairo : 'Ljajic? Lo cedo se me lo chiede lui' : Torino - ' Se ci priviamo di Ljajic non è per soldi, non avrei vantaggi economici dalla sua cessione. Se lo cedo è perchè lui mi chiede di avere più spazio da un'altra parte'. Lo ha detto il ...

Calciomercato Torino - Cairo : «Il futuro di Ljajic? Dipende da lui» : Torino - " Ljajic l'ho preso due anni fa e mi piace moltissimo. Rappresenta un calcio divertente, piacevole e bello da vedere. Se c'è uno a cui piace Ljajic quello sono io che l'ho acquistato" . ...

Torino - caso Ljajic : tra equivoci tattici e mercato - i tifosi vorrebbero trattenerlo : Adem Ljajic alle prese con una decisione importante per la sua carriera, i tifosi del Torino intanto insorgono in suo supporto I tifosi del Torino hanno un debole per i calciatori di talento, anche se altalenanti nel rendimento. Proprio per questo, vorrebbero trattenere in rosa Adem Ljajic, in ballottaggio con Niang per lasciare il club granata. Uno dei due saluterà ed il serbo ha proposte allettanti dalla Turchia. Il motivo della cessione ...

Torino - Cairo : 'Zaza preso per accontentare Mazzarri - ora sta a lui. Iago resta - Niang e Ljajic...' : Urbano Cairo, presidente del Torino , ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sport: 'Sicuramente non vinceremo lo scudetto del bilancio quest'anno, ma abbiamo fatto investimenti importanti perché lo ritenevamo giusto farlo. Abbiamo tenuto i nostri migliori calciatori e poi ...

Nel futuro immediato la sfida di campionato contro l'Inter, ma il Torino è ancora al lavoro anche in sede di Calciomercato . Tanti gli uomini a disposizione di Walter Mazzarri nel reparto offensivo,

Ljajic e Niang potrebbero lasciare il Torino nelle prossime calde ore di Calciomercato, non è chiusa la sessione in Francia, Spagna e Turchia 'Ci sono richieste per i nostri attaccanti, il mercato è

Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l'avventura di Adem Ljajic al Torino . Come riporta da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante serba ha dato la disponibilità ad un trasferimento in Germania, dove è finito nel mirino dello Schalke 04 , società che però deve ancora presentare un'offerta concreta.

Torino - lo Schalke vira su Ljajic : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport lo Schalke 04 sta provando a comprare dal Torino il trequartista serbo Adem Ljajic.