calcioweb.eu

: #Torino, #Ansaldi sarà indisponibile per un mese e mezzo - CalcioWeb : #Torino, #Ansaldi sarà indisponibile per un mese e mezzo - ilnapolionline : Torino - Ansaldi comunica: 'Torno tra sei mesi' Tramite il suo Instagram Ansaldi, terzino del Torino, ha fatto sape… -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Dopo aver saltato la prima giornata per squalifica, Cristianha dovuto lasciare in anticipo il campo nel match contro l’Inter a causa di un infortunio al ginocchio: il report medico recita “trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento del compartimento mediale”. Il terzino granata, poi, tramite i social ha voluto aggiornare i suoi tifosi: “Grazie a Dio, sia il menisco che il legamento crociato sono ok. Molti mi stavano chiedendo novita’, per questo adesso scrivo. Mi ci vorranno piu’ o meno sei settimane per recuperare bene e per tornare in campo: volevo ringraziarvi ancora una volta per l’appoggio e soprattutto per le preghiere. Staro’ un po’ con le stampelle. Vi mando un grande abbraccio“, ha scritto.L'articoloper un...