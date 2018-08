Tilda Swinton | «Io e Guadagnino | posseduti da Suspiria»

vanityfair

: «Luca è sempre stato come posseduto dall’idea di #Suspiria» Così Tilda Swinton racconta la genesi del film diretto… - VanityFairIt : «Luca è sempre stato come posseduto dall’idea di #Suspiria» Così Tilda Swinton racconta la genesi del film diretto… - VanityFairIt : Lo nostra copertina dedicata al remake dell'horror di Dario Argento, con il racconto di Tilda Swinton… - MarioManca : #Suspiria, Guadagnino, Argento e il racconto di Tilda Swinton. Domani su @VanityFairIt. -

(Di venerdì 31 agosto 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 35 di Vanity Fair in edicola dal 29 agosto al 5 settembre Ho sentito parlare per la prima volta del remake didieci anni fa. Ed ero già in ritardo. Accadde sul set di Io sono l’amore, a Milano, a Villa Necchi. Saranno stati i primi di luglio e faceva un caldo vile. Le zanzare si intrufolavano nei mulinelli di neve finta per la scena che si girava, ambientata la sera di Natale (il cinema non è mai quello che sembra). Gli attori indossavano abiti invernali con una capacità di resistenza alla canicola che mi rimase impressa. Chiesi a Lucache cosa avrebbe fatto dopo quel film e, appunto, mi disse di. «Con lei», aggiunse indicando, che in quel momento veniva fotografata in tutto il suo splendore e carisma, perfettamente fusa con il genius loci della villa in cui è ambientato Io sono l’amore. Non sapevo ...