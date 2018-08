This Is Us 3 foto | first look i un primo incontro

ilnotiziangolo

(Di venerdì 31 agosto 2018)Is Us 3& news – Le prime immagini della terza stagione si concentrano sulle coppie della serie Tv. Da Jack e Rebecca fino a Randall e Beth, i nuovi episodi approfondiranno l’aspetto relazionale di tutti i protagonisti. Anche se qualcuno come Kevin è lontano dal secondo matrimonio, il resto del cast è pronto a raccontarci altre storie. LediIs Us 3 rilasciate in esclusiva da Entertainment Weekly ci svelano alcuni retroscena.Is Us 3: il passato ritorna sempre Chi ha già avuto modo di scoprire alcune delle anticipazioni sulla terza stagione sa bene di che cosa parliamo: il passato sarà ancora più in luce nelle nuove puntate. Naturalmente non parliamo solo di Jack e Rebecca, che fin dalla prima puntata ci sveleranno i retroscena del loro. Per Jack sarà davvero amore a prima vista, come ci ha svelato il promo diIs Us 3. Ma ...