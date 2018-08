TheFerragnez Day

gqitalia

(Di venerdì 31 agosto 2018) La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez sta per aggiungere una pagina social fondamentale: il matrimonio. È una questione di ore per la fashion blogger e il rapper che insieme a tutti gli invitati raggiungono Noto per il fatidico sì di sabato 1 settembre. Un evento che i fan di Chiara Ferragni e Fedez possono seguire su Instagram, teatro della loro vita. “On the day before my wedding celebrations we’ve started filming MY DOCUMENTARY. Couldn’t be more happy and proud” scrive su Instagram la sposa consapevole di essere la principale protagonista del proprio film documentario. Un film che accompagna con sottotitoli in inglese per dare una dimensione internazionale e il più vicino possibile a un principesco Wedding planner al proprio matrimonio. C’è felicità e coraggio oltre alla voglia di sfoggiare bellezza e capi firmati nelle parole di Chiara: “This was this morning ...