: The Talos Principle: il puzzle game pubblicato da Devolver Digital è disponibile su Xbox One. #TheTalosPrinciple - Eurogamer_it : The Talos Principle: il puzzle game pubblicato da Devolver Digital è disponibile su Xbox One. #TheTalosPrinciple - iCrewPlay : #TheTalosPrinciple è disponibile da oggi per #XboxOne - swskoll : RT @GamesPaladinsIT: Il rompicapo The Talos Principle è disponibile su Xbox One con supporto a Xbox One X -

(Di venerdì 31 agosto 2018) A quattro anni dal lancio del gioco su PC,ha annunciato che Theè finalmenteanche suOne, come riporta Gematsu.Dopo il suo esordio nel 2014 su PC, MAC e Linux, Theera approdato nel 2015 su Android e PS4, e nel 2017 su iOS. Un anno dopo, l'ispiratoin prima persona sviluppato da Croteam debutta suOne, e chissà che questa versione possa non essere l'ultima pubblicata da. Nel gioco interpretiamo un essere artificiale senziente inserito in una simulazione, ricca di tantissimi rompicapi. In occasione dell'annuncio,haun nuovo trailer di lancio del gioco, che potete trovare in calce.Theè attualmentenell's Store al prezzo di 39,99€. Siete felici che il gioco sia finalmente arrivato suOne?Read more…